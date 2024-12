Κορυφαίος αθλητής της χρονιάς 2024: Ο Ντουπλάντις άφησε πίσω του τον Τεντόγλου

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις επικράτησε τελικά του Μίλτου Τεντόγλου στη «μάχη» για τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή του κόσμου για το 2024 στην κατηγορία των ανδρών. Η World Athletics καθόρισε έξι συνολικά κατηγορίες βραβείων, τρεις για τους άνδρες και τρεις για τις γυναίκες, διαχωρίζοντας τα αγωνίσματα. Στην κατηγορία των μη δρομικών αγωνισμάτων, οι δύο αθλητές ήταν οι φιναλίστ, με τον Σουηδό Ντουπλάντις να αναδεικνύεται νικητής. Ο Μίλτος Τεντόγλου διατήρησε τον ολυμπιακό τίτλο στο μήκος, επιτυχία που σημείωσε στο Παρίσι, ενώ ο Ντουπλάντις, λίγες ημέρες αργότερα, κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στο επί κοντώ, με άλμα στα 6,25 μέτρα στο Χορζόφ της Πολωνίας.

Οι κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες σε κάθε κατηγορία:

Άνδρες

Κορυφαίος αθλητής στα δρομικά:

Λέτσιλ Τεμπόγκο (Μποτσουάνα) – Ολυμπιονίκης στα 200μ.

Φιναλίστ: Γιάκομπ Ινγκεμπρίτσεν (Νορβηγία) – Ολυμπιονίκης στα 5.000μ.

Κορυφαίος αθλητής στα μη δρομικά:

Αρμάντ Ντουπλάντις (Σουηδία) – Ολυμπιονίκης στο επί κοντώ

Φιναλίστ: Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) – Ολυμπιονίκης στο μήκος

Κορυφαίος αθλητής εκτός σταδίου:

Ταμιράτ Τόλα (Αιθιοπία) – Ολυμπιονίκης στον Μαραθώνιο

Φιναλίστ: Μπρίαν Πιντάδο (Εκουαδόρ) – Ολυμπιονίκης στα 20 χλμ. βάδην

