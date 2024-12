TikToker περιμένει παιδί με τον ετεροθαλή αδερφό της: Η Σκάρλετ Βας προκαλεί αντιδράσεις

Γνωστή για το πέρασμά της από την Ελλάδα -όταν, για τις ανάγκες των βίντεό της, έκανε ερωτήσεις σε περαστικούς στην πλατεία στο Μοναστηράκι- και για τον γάμο της στη Μύκονο, η Αυστραλιανή TikToker Σκάρλετ Βας έχει βαλθεί να κατακτήσει τη διασημότητα με κάθε τρόπο. Και ο καλύτερος τρόπος γι’ αυτό, είναι οι προκλήσεις. Η ίδια η Αυστραλιανή TikToker, “μοντέλο” πλέον και στο OnlyFans έχει ένα παρελθόν…. Πριν από μόλις τρία χρόνια, με ένα βίντεό της, είχε αποκαλύψει: «Είμαι ερωτευμένη με τον καλύτερο φίλο του αγοριού μου… που είναι ο ετεροθαλής αδερφός μου», προκαλώντας μπαράζ αντιδράσεων.

OnlyFans star Scarlet Vas is pregnant with her stepbrother-turned-husband Tayo Ricci’s baby https://t.co/h6YW6o3Nv5 pic.twitter.com/M7MRjYMc9x

— Page Six (@PageSix) November 29, 2024