Μιράντα Κερ: Παραδέχτηκε ότι δεν θέλει να κάνει άλλα παιδιά

Η Μιράντα Κερ αποκάλυψε πως δεν σκοπεύει να αποκτήσει άλλα παιδιά, καθώς αισθάνεται ολοκληρωμένη με τα τέσσερα που ήδη μεγαλώνει. Το 41χρονο μοντέλο, μιλώντας στο τεύχος Δεκεμβρίου του περιοδικού Vogue Australia, εξήγησε ότι η οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τον σύζυγό της, τον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας Έβαν Σπίγκελ, της είναι αρκετή.

Miranda Kerr reveals whether she wants more children as she contemplates selling her luxury skincare company to ‘just be a mum’ https://t.co/jMDXMxYLHP

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 30, 2024