Κάμαλα Χάρις βίντεο: Ράκος στο Χ, σχόλια “φαρμάκι”

Με την απογοήτευση ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της, η Κάμαλα Χάρις σε μήνυμα προς τους υποστηρικτές της, αναγνώρισε ότι η ήττα της από τον Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να είναι «βαριά». Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, επιστρέφοντας από τις διακοπές της στη Χαβάη, μετά την ήττα της στις αμερικανικές εκλογές, θέλησε να στείλει ένα μήνυμα στους υποστηρικτές της με αφορμή την Ημέρα των Ευχαριστιών. Στο απόσπασμα των 28 δευτερολέπτων που αναρτήθηκε στο Χ από την Εθνική Επιτροπή Δημοκρατικών στο Χ, η Κάμαλα Χάρις με κόκκινα μάτια και απογοητευμένο ύφος, λέει: «Ξέρω ότι αυτή είναι μια αβέβαιη στιγμή. Το ξέρω καλά. Ξέρω ότι το καταλαβαίνετε και το αισθάνεστε βαρύ. Απλώς πρέπει να σας υπενθυμίσω, μην αφήσετε ποτέ κανέναν να σας πάρει τη δύναμή σας. Έχετε την ίδια δύναμη που είχατε και πριν από την 5η Νοεμβρίου και έχετε τον ίδιο σκοπό που είχατε και την ίδια ικανότητα να εμπλέκεστε και να εμπνέετε. Γι’ αυτό, μην αφήσετε ποτέ κανέναν ή καμία περίσταση να σας στερήσει τη δύναμή σας».

Συνεχίζοντας το μήνυμά της, λέει: «Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό, εντάξει; Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό» προτού ευχηθεί στους υποστηρικτές της «Καλή Ημέρα των Ευχαριστιών». «Σας εύχομαι να είστε περιτριγυρισμένοι από τους ανθρώπους που αγαπάτε και που σας αγαπούν. Σας ενθαρρύνω να βρίσκεστε γύρω από την οικογένειά σας, με όποιον τρόπο κι αν συνθέτετε αυτή την οικογένεια. Είμαστε ισχυροί, όσοι από εμάς αγαπάμε τη χώρα μας, και έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε».

