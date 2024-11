Γκουαρδιόλα σημάδια: Χαμός στα social media για τις αμυχές στο πρόσωπό του

Μεγάλη κουβέντα ξέσπασε στα social media αναφορικά με τις αμυχές στο πρόσωπο του Πεπ Γκουαρδιόλα μετά το τελευταίο ματς της Μάντσεστερ Σίτι. Οι «πολίτες» δεν κατάφεραν να νικήσουν στην έδρα τους τη Φέγενορντ, παρότι προηγήθηκαν με τρία γκολ (3-3), με τον Καταλανό τεχνικό να προσπαθεί να δώσει μια χιουμοριστική απάντηση για την εικόνα του σε σχετική ερώτηση που δέχτηκε από δημοσιογράφο. «Ναι, τις έκανα με τα χέρια μου, με τα νύχια μου, ήθελα να βλάψω τον εαυτό μου!», είπε χαρακτηριστικά.

What happened to Pep Guardiola in the dressing room ?? 😭😭😭 pic.twitter.com/darUm0cFsE

Just maybe guardiola needs to chill a bit. Its a fucking game.. Hes always been far too intense

— AzzerB1968! (@ArronB1968) November 27, 2024