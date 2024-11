Λιθουανία συντριβή αεροσκάφους: Έπεσε πάνω σε σπίτι, ένας νεκρός

Σοκάρει νέο βίντεο που ήρθε στο «φως» σχετικά με την συντριβή εμπορευματικού αεροσκάφους της DHL, στα περίχωρα του αεροδρομίου του Βίλνιους, στη Λιθουανία. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το CNN, ένα μέλος του πληρώματος σκοτώθηκε μετά τη συντριβή του αεροσκάφους, το οποίο έπεσε πάνω σε ένα σπίτι και τυλίχθηκε στις φλόγες. Αξιοσημείωτο είναι ότι τρία άλλα άτομα που επέβαιναν στην πτήση, συμπεριλαμβανομένου του πιλότου, επέζησαν της συντριβής, καθώς και 12 μέλη του σπιτιού που απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το φορτηγό αεροπλάνο που εκτελούσε πτήση από τη Λειψία της Γερμανίας επρόκειτο να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Βίλνιους, όταν συνετρίβη λίγα χιλιόμετρα από τον διάδρομο προσγείωσης. Το αεροπλάνο διάνυσε στο έδαφος αρκετές εκατοντάδες μέτρα προτού χτυπήσει στην κατοικία, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ρενάτας Ποτζέλα, επικεφαλής του Τμήματος Πυροσβεστικής και Διάσωσης. «Ένα μέλος του πληρώματος βρέθηκε νεκρό», δήλωσε ο Βίλμαντας Βιτκάουσκας, επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας, σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα LRT. Ο Βιτκάουσκας δήλωσε αργότερα σε συνέντευξη Τύπου ότι είναι «πολύ νωρίς για να βγουν συμπεράσματα», σχετικά με το τι προκάλεσε τη συντριβή και ότι οι «συνθήκες και τα αίτια» διερευνώνται.

Τουλάχιστον δύο μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ανέφεραν οι αρχές, ενώ και οι τέσσερις επιβαίνοντες στο αεροσκάφος έχουν πλέον καταγραφεί. Παράλληλα δεν αναφέρθηκαν θύματα στο έδαφος. Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 5.30 π.μ. τοπική ώρα κοντά στην οδό Ζιρνιού, νότια της πρωτεύουσας, επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου στο CNN τη Δευτέρα. «Οι ειδικές υπηρεσίες της πόλης εργάζονται στο σημείο και ηγούνται των προσπαθειών διάσωσης, καθώς και τα συνεργεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας του αεροδρομίου του Βίλνιους», δήλωσε ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι λόγω των «συνεχιζόμενων εργασιών διάσωσης κοντά στο αεροδρόμιο του Βίλνιους», οι αναχωρήσεις αρκετών αεροσκαφών είχαν καθυστερήσει, αλλά όλες οι προγραμματισμένες πτήσεις εξακολουθούσαν να απογειώνονται.

Swiftair cargo 737-400 has crashed while on approach to Vilnius International Airport, Lithuania.

One pilot and one person on the ground were killed. The second pilot and two others survived with unspecified injuries.

The aircraft, operated by a DHL contractor Swiftair, was… pic.twitter.com/FUyexI9ObE

