Τήλος – απόβλητα: Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στη δήμαρχο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τη δήμαρχο Τήλου Μαρία Καμμά-Αλειφέρη, μετά τη βράβευση του νησιού ως παγκόσμιο πρότυπο διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Η Ελλάδα και η Τήλος βραβεύτηκε στη Βουδαπέστη κατακτώντας την πρωτιά βιώσιμης επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, αφήνοντας πίσω χώρες η Αυστρία και η Ολλανδία , που προκρίθηκαν στην τελική τριάδα μαζί με την ελληνική συμμετοχή ανάμεσα από 420 υποψηφιότητες. Η Τήλος αναδείχτηκε νικήτρια για το πρωτοποριακό πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων που την έχει αναδείξει σαν το πρώτο πράσινο νησί σε διεθνές επίπεδο. Κέρδισε το πρώτο βραβείο του νικητή όλων των νικητών, το «Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής».

Υπενθυμίζεται πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισκεφθεί τον περασμένο Απρίλιο το Κέντρο Κυκλικής Καινοτομίας της Τήλου, όπου γίνεται η διαχείριση των αποβλήτων στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος κυκλικής οικονομίας Just Go Zero Tilos. «Αποδείξατε ότι είναι ένα έργο και μία πρωτοβουλία που αγκαλιάστηκε από την τοπική κοινωνία. Προφανώς, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το έργο αυτό να μπορεί να αναπαραχθεί και σε άλλα νησιά αυτού του μεγέθους, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η ανακύκλωση στο 100%, έτσι ώστε να μηδενίσουμε πρακτικά τα απορρίμματα τα οποία κατευθύνονται προς ταφή, είναι ένας στόχος ο οποίος είναι απολύτως εφικτός» είχε σημειώσει ο πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο δημαρχείο, όπου η δήμαρχος Μαρία Καμμά και ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψαν προγραμματική σύμβαση, με την οποία ο περιφερειακός ΦοΔΣΑ αναλαμβάνει τη διαχείριση του προγράμματος.