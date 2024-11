Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει μπει δυναμικά και στον χώρο των media καθώς είναι συνιδρυτής στην εταιρεία παραγωγής Improbable Media, η οποία πλέον προχωρά στην συμπαραγωγή κινηματογραφικής ταινίας με άρωμα άκρως…ελληνικό.

Όπως αναφέρει το hollywoodreporter.com, η εταιρεία του Έλληνα σούπερ σταρ του NBA σε μία συνεργασία με το διεθνές στούντιο κινηματογραφικών παραγωγών «Studio Galazio» και την ελληνική BLONDE S.A. (Tehran), κυκλοφορεί την κωμική ταινία «Μύκονος», στην οποία πρωταγωνιστούν – μεταξύ άλλων – η Κλέλια Ανδριολάτου, ο Άντριου Γεωργιάδης, η Τζούλια Φοξ (Uncut Gems), ο Ρικάρντο Σκαμάρτσιο (John Wick 2), ο Βίτο Σνάμπελ (The Trainer).

Συμμετέχουν ακόμα οι: Πάνος Κορώνης (The Lost Daughter), Μάκης Παπαδημητρίου (Suntan), Γιώργος Πυρπασόπουλος (Crimes of the Future), Μαρία Καβογιάννη (Maestro in Blue), Άλαν Άσαντ (Black Mirror) και Χρήστος Πασσαλής (Dogtooth).