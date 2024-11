Ναδάλ τελευταίο παιχνίδι: Ο θρυλικός τενίστας γνώρισε την αποθέωση

Ο Ράφαελ Ναδάλ αποχαιρέτησε με συγκίνηση τους θαυμαστές του στο τελευταίο του παιχνίδι, κλείνοντας μια θρυλική καριέρα στο τένις. Ο Ναδάλ απολάμβανε τη συγκίνηση μιας αξέχαστης αλλά γλυκόπικρης βραδιάς στη Μάλαγα, καθώς η επαγγελματική του καριέρα έφτασε στο τέλος της. Ο 38χρονος επέλεξε να κάνει τους τελικούς του Davis Cup την τελευταία του διοργάνωση, έχοντας αποδεχτεί τον περασμένο μήνα ότι το σώμα του δεν θα του επέτρεπε πλέον να αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο. Οι Ισπανοί οπαδοί συνέρρευσαν κατά χιλιάδες στην Martin Carpena Arena, ντυμένοι χρώματα της χώρας τους, με σημαίες και κασκόλ και έτοιμοι να αποθεώσουν τον εθνικό τους ήρωα για άλλη μια φορά. Ο Ναδάλ ήλπιζε σε μια τελευταία νίκη στην πατρίδα του, αλλά ο Ολλανδός Μπότιτς βαν ντε Ζάντσχουλπ χάλασε το πάρτι με μια εμφατική νίκη στο μονό, 6-4, 6-4.

Rafa Nadal with tears in his eyes as he says goodbye to tennis.

His family is in tears.

We’re all in tears for this man.

The greatest fighter in history… Rafael Nadal Parera.

You. Are. Infinite. 🥹

🇪🇸❤️🇪🇸

