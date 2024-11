Μις Υφήλιος 2024: Μια 21χρονη από τη Δανία νικήτρια του διαγωνισμού

Με μεγάλη νικήτρια τη Victoria Kjær Theilvig από τη Δανία ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός Μις Υφήλιος 2024 (Miss Universe 2024) Η 21χρονη έγινε η πρώτη Δανή που κερδίζει τον διαγωνισμό ομορφιάς. Η Victoria Kjær Theilvig, που είναι χορεύτρια, επιχειρηματίας και επίδοξη δικηγόρος, κέρδισε περισσότερες από 120 άλλες διαγωνιζόμενες στον ετήσιο διαγωνισμό ομορφιάς, που φέτος διεξήχθη στην Πόλη του Μεξικού και ολοκληρώθηκε ξημερώματα Κυριακής ώρα Ελλάδος.

Η 21χρονη καταχειροκροτήθηκε από τις άλλες διαγωνιζόμενες στη σκηνή καθώς έλαβε την τιάρα από τον περσινή νικήτρια Sheynnis Palacios από τη Νικαράγουα. Το φετινό φινάλε περιελάμβανε μια ερμηνεία του τραγουδιστή Robin Thicke και παρουσιάστηκε από το αστέρι του «Saved by the Bell» Mario Lopez και την πρώην Miss Universe, Olivia Culpo.

✨1ST RUNNER UP: NIGERIA ✨2ND RUNNER UP: MEXICO ✨3RD RUNNING UP: THAILAND ✨4TH RUNNER UP:VENEZUELA

THE NEW MISS UNIVERSE IS DENMARK

Ο λαμπερός διαγωνισμός ξεκίνησε με τις διαγωνιζόμενες να περιορίζονται από 120 σε 30, με βάση τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής εκδήλωσης της Πέμπτης, η οποία περιελάμβανε έναν διαγωνισμό εθνικής ενδυμασίας. Όσες προκρίθηκαν παρέλασαν με μαγιό, πριν 12 από αυτές προκριθούν στον τελικό. Οι πέντε καλύτερες από αυτές αντιμετώπισαν αργότερα ερωτήσεις για μια σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ηγεσίας και της ανθεκτικότητας.

