Μάικ Τάισον – Τζέικ Πολ: Στημένο το ματς;

Στημένο θεωρούν το ματς πολλοί εξ όσων παρακολούθησαν τον αγώνα μποξ ανάμεσα στον Τζέικ Πολ και τον Μάικ Τάισον, που ανέδειξε -με ομόφωνη απόφαση των κριτών- νικητή τον πρώτο. Όπως όμως ήταν φυσικό, για έναν τέτοιο αγώνα, που μεταδόθηκε ζωντανά από το Netfix και αποτέλεσε περισσότερο τηλεοπτικό προϊόν παρά αθλητικό γεγονός, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που υποστήριξαν -και επιμένουν- ότι η πυγμαχική αναμέτρηση βαρέων βαρών, που διεξήχθη στο Άρλινγκτον του Τέξας, ήταν… σκηνοθετημένη.

Εάν ρίξει κανείς μια ματιά στις αντιδράσεις που υπήρξαν, κυρίως στα social media, όπου είθισται οι θεωρίες συνωμοσίας να βρίσκουν πρόσφορο έδαφος, μία από αυτές ήθελε τον νικητή να έχει προαποφασιστεί, με τον 27χρονο Youtuber να είναι ο… τυχερός. Πολλοί δεν έδωσαν ιδιαίτερη σημασία, καθώς και το σχετικό έγγραφο που κυκλοφόρησε στο Twitter δεν περιείχε… αποκαλύψεις, στη διάρκεια του πρώτου γύρου του αγώνα, όμως, υπήρξε μία κίνηση του 58χρονου Τάισον, που έδωσε εκ νέου τροφή για σενάρια.

Ήταν η στιγμή που ο θρύλος της πυγμαχίας έριξε ένα αριστερό στον αντίπαλό του, το οποίο τον βρήκε… γεμάτα, αναγκάζοντάς τον να κάνει βήματα πίσω και να κατευθυνθεί προς τα σχοινιά. Όλοι όσοι ανεβαίνουν σε ρινγκ, ξέρουν πως αυτή είναι η στιγμή τους.. Είναι ακριβώς τότε που πρέπει να επιτεθούν, καθώς ο άνθρωπος που είναι απέναντί τους προσπαθεί να συνέλθει από το χτύπημα που έχει δεχθεί. Όταν, δε, μιλάμε για κάποιον με την εμπειρία του Μάικ Τάισον, προφανώς δεν γίνεται να μην γνώριζε ότι θα μπορούσε να είχε εκμεταλλευτεί το μομέντουμ και να βγάλει νοκ άουτ τον Τζέικ Πολ. Κι όμως… Αντί να συνεχίσει την επίθεση, ο Τάισον έκανε επίσης βήματα πίσω, δίνοντας χώρο και χρόνο στον 27χρονο να συνέλθει και να σταθεί στα πόδια του. Ήθελε να παίξει συντηρητικά; Φοβήθηκε πως ο αντίπαλός του δεν… πόνεσε, όσο νόμιζαν οι περισσότεροι; Θεώρησε πως ήταν νωρίς για κάτι τέτοιο; Την απάντηση την έχει μόνο ο ίδιος. Δεν είναι πάντως λίγοι αυτοί που πιστεύουν, τόσο λόγω της φάσης αυτής, όσο και της γενικότερης παρουσίας του Μάικ Τάισον πάνω στο ρινγκ, πως ο αγώνας ήταν «στημένος» και ο νικητής είχε προαποφασιστεί.

60 εκατομμύρια χρήστες παρακολούθησαν ζωντανά τον τελικό

Το Netflix ανακοίνωσε ότι 60 εκατομμύρια χρήστες παρακολούθησαν ζωντανά τον τελικό αγώνα αν και με προβλήματα καθώς υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στο φόρτωμα την ώρα του Live streaming. Όσοι είδαν τον αγώνα χωρίς προβλήματα φάνηκε να απογοητεύονται από την ήττα του 58χρονου Τάισον από τον Πολ, στον πρώτο εγκεκριμένο αγώνα του θρύλου της πυγμαχίας από το 2005, ο οποίος μπήκε στο ριγνκ παρά τις ανησυχίες για την υγεία του που αρχικά οδήγησαν στην αναβολή του αγώνα τον Ιούλιο. «Δεν απέδειξα τίποτα σε κανέναν, μόνο στον εαυτό μου», δήλωσε ο Τάισον μετά τον αγώνα. «Δεν είμαι από αυτούς τους τύπους που προσπαθούν να ικανοποιήσουν τον κόσμο. Είμαι απλά χαρούμενος με αυτό που μπορώ να κάνω».

Μόλις άρχισε ο αγώνας έγινε σαφές ότι ο Τάισον – ο οποίος αποκάλυψε σε μια ανάρτηση στο Χ το Σάββατο ότι «παραλίγο να πεθάνει» τον Ιούνιο, υποβλήθηκε σε οκτώ μεταγγίσεις αίματος και έχασε 25 κιλά – δεν μπορούσε να ρίξει γροθιές εναντίον του Πολ, όπως θα μπορούσε να κάνει στην ακμή της καριέρας του, η οποία του επέτρεψε να πετύχει ένα ρεκόρ 50-6. «Είναι ακριβώς αυτό που νόμιζα», δήλωσε ο Πολ μετά τη νίκη του. «Είναι ένα είδωλο. Είναι ένας θρύλος. Ήθελα να δώσω στους οπαδούς ένα σόου», πρόσθεσε ο Paul. «Αλλά δεν ήθελα να πληγώσω κάποιον που δεν χρειαζόταν να πληγωθεί», είπε ο Youtuber. Μάλιστα ο Τζέικ Πολ λίγο πριν το φινάλε του 8ου και τελευταίου δίλεπτου γύρου υποκλίθηκε στον Τἀισον, δείχνοντας τον σεβασμό του σε έναν θρύλο του αθλήματος που τόλμησε στα 58 του χρόνια να βάλει ξανά γάντια και να μπει στο ρινγκ απέναντι σε έναν μεν ερασιτέχνη πυγμάχο που ήταν όμως κατά τρεις δεκαετίες νεότερός του.