Ουκρανία πόλεμος: Ο «Economist» προαναγγέλλει το τέλος του Ζελένσκι

H Oυκρανία οδεύει στον τρίτο χρόνο του πολέμου μετά την αιματηρή εισβολή της Ρωσίας στο έδαφός της. Στο Κίεβο όμως η συζήτηση δεν επικεντρώνεται πλέον μόνο στα τεκταινόμενα του μετώπου καθώς δύο ημερομηνίες βαραίνουν την σκέψη στα επιτελεία του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με δημοσίευμα του Economist. Το βρετανικό μέσο ενημέρωσης επισημαίνει ότι η συζήτηση τώρα αφορά τον Ντόναλντ Τραμπ και την δοκιμασία της αναμονής για την στάση των ΗΠΑ το επόμενο διάστημα και ειδικά με την ανάληψη των καθηκόντων του νέου προέδρου. Προς το παρόν, η 20η Ιανουαρίου 2025, η ημερομηνία της ορκωμοσίας του, Τραμπ, νοείται η πρώτη στιγμή για πιθανή κατάπαυση του πυρός και άρση του στρατιωτικού νόμου, και η 25η Μαΐου, η νωρίτερη συζητούμενη ημερομηνία για εκλογές στην Ουκρανία, αναφέρει το δημοσίευμα.

Το γραφείο του Ζελένσκι αρνείται ότι προετοιμάζεται για εκλογές. Οι περισσότερες πηγές παραμένουν δύσπιστες ως προς την πραγματοποίησή της. Δεν είναι η πρώτη φορά που η πρωτεύουσα κατακλύζεται από φήμες. Υπάρχουν ζητήματα οργάνωσης και νομιμότητας: πώς μπορεί ένα κατακερματισμένο έθνος που βρίσκεται σε πόλεμο να διεξάγει εκλογές; Η χώρα δεν έχει επίσης ακόμη υπομείνει αυτό που πολλοί υποθέτουν ότι θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. «Η συμμετοχή σε προεκλογική εκστρατεία αυτή τη στιγμή θα ήταν αυτοκτονική», δήλωσε στον Economist ο Γιάροσλαβ Ζελέζνιακ, βουλευτής της αντιπολίτευσης. Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι έχουν αρχίσει κάποιες προπαρασκευαστικές εργασίες. Τα περιφερειακά εκλογικά επιτελεία κινητοποιούνται και οι εργασίες για τις λίστες υποψηφίων αρχίζουν ήδη να διαμορφώνονται.

Οι εκπρόσωποι ενός πιθανού προεδρικού αντιπάλου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι λένε ότι η Ουκρανία χρειάζεται εκλογές- αλλά ανησυχούν για το αν θα προβούν σε δημόσια δήλωση προς αυτή την κατεύθυνση, φοβούμενοι έντονες αντιδράσεις από το προεδρικό γραφείο. Εάν οι εκλογές διεξάγονταν αύριο, ο Ζελένσκι θα δυσκολευόταν να επαναλάβει την επιτυχία της συντριπτικής νίκης που εξασφάλισε το 2019, επισημαίνεται. Σχεδόν τρία χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή, δεν θεωρείται πλέον ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης του πολέμου που ήταν κάποτε. Οι εσωτερικές δημοσκοπήσεις που είδε ο Economist δείχνουν ότι θα τα πήγαινε άσχημα σε μια αναμέτρηση με τον Βαλέρι Ζαλούζνι, τον άλλο ήρωα του πολέμου. Ο πρώην αρχιστράτηγος αποσπάστηκε ως πρεσβευτής στη Βρετανία μετά τη διαμάχη του με τον Ουκρανό πρόεδρο πέρυσι. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη τις πολιτικές του φιλοδοξίες, αν και πολλοί τον παροτρύνουν να θέσει υποψηφιότητα για ην προεδρία.

Ένας πρώην συνεργάτης του Ζελένσκι ότι η καλύτερη κίνησή του θα ήταν να τηρήσει την αρχική του υπόσχεση να υπηρετήσει μόνο μία θητεία. «Ο Ζελένσκι έχει μόνο μία διέξοδο για να βγει με άθικτη τη φήμη του], λέει η πηγή αυτή. «Αυτός είναι να διεξαχθούν εκλογές [χωρίς αυτόν] και να μείνει στην ιστορία ως ο άνθρωπος που ένωσε το έθνος στον πόλεμο». Η εναλλακτική λύση είναι να διακινδυνεύσει να συνδεθεί με μια στρατιωτική κατάρρευση ή μια ατελή ειρήνη. Η επιδείνωση της κατάστασης στις γραμμές του μετώπου ήδη διαχέεται στην κοινωνία, υπογραμμίζει το βρετανικό δημοσίευμα με καλή γνώση των εξελίξεων στην εμπόλεμη χώρα.

Καθώς η ώρα του Τραμπ για την οριστική επιστροφή στον Λευκό Οίκο πλησιάζει, η Ουκρανία προετοιμάζεται για αυτήν την αλλαγή και οι Ουκρανοί εκτιμούν ότι σίγουρα θα υπάρξει αλλαγή. Αλλά υπάρχουν και αξιωματούχοι που εμφανίζονται λιγότερο σίγουροι. Στηρίζονται στην είδηση ότι ο Τραμπ πρόκειται να διορίσει δύο τον Μάρκο Ρούμπιο ως υπουργό Εξωτερικών και τον Μάικ Γουόλτς, ως σύμβουλο εθνικής ασφάλειας, αλλά θορυβήθηκαν όταν ανακοίνωσε ότι δεν θα υπάρξει θέση για τον πρώην υπουργό Εξωτερικών, τον Μάικ Πομπέο, που θεωρείται πιο συμπαθής. «Μια πολύ αρνητική εξέλιξη», δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας. Η ανησυχία τώρα είναι ότι η προσφορά τουΤραμπ προς την Ουκρανία θα καταλήξει να μοιάζει με κάτι πιο κοντά στις ιδέες που προτάθηκαν από τον Τζ. Ντ. Βανς, τον επερχόμενο αντιπρόεδρο. Αυτές θα απέκλειαν ουσιαστικά την ένταξη στο ΝΑΤΟ, ενώ θα επέτρεπαν στη Ρωσία να διατηρήσει το 18% του εδάφους της Ουκρανίας που κατέχει σήμερα.

Παρ’ όλη τη συζήτηση στο Κίεβο και σε άλλες πρωτεύουσες για το τέλος του πολέμου, οι περισσότεροι από όσους περνούν χρόνο στην πρώτη γραμμή του μετώπου καταλαβαίνουν ότι κρίνονται ακόμα πολλά εκεί. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει την πρωτοβουλία στην παρούσα φάση και φαίνεται απίθανο να προτείνει ή να δεχτεί κατάπαυση του πυρός μέχρι να καταλήξουν κάποιες μάχες στο μέτωπο. Ο Economist καταλήγοντας σημείωνει ότι στο Kurakhove, οι ρωσικές δυνάμεις υπερτερούν αριθμητικά των ουκρανικών δυνάμεων τουλάχιστον έξι προς ένα, και μια ουκρανική υποχώρηση φαίνεται αναπόφευκτη σύντομα. Η Ουκρανία βρίσκεται σε μειονεκτική θέση στην περιοχή του Κουρσκ, την οποία με τη σειρά της κατέχει, όπου η Ρωσία προσπαθεί να απωθήσει τους στρατιώτες της με τη βοήθεια χιλιάδων βορειοκορεατικών στρατευμάτων. Μάχες αρχίζουν επίσης στην επαρχία Ζαπορίζια για αυτό που οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες πιστεύουν ότι θα είναι μια επίθεση στην πρωτεύουσα της επαρχίας, έναν σημαντικό βιομηχανικό κόμβο.

As morale ebbs in Ukraine there is talk of a change at the top. The representatives of one likely presidential rival to Volodymyr Zelensky tell The Economist that the country needs elections.

