Βίντεο με ισραηλινό όμηρο έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισλαμικός Τζιχάντ

Ο Ισλαμικός Τζιχάντ, ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση σύμμαχος της Χαμάς, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα νέο βίντεο που δείχνει έναν άνδρα ο οποίος μοιάζει να είναι ένας από τους Ισραηλινούς που αιχμαλωτίστηκαν στη διάρκεια της επίθεσης ένοπλων Παλαιστίνιων εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Το βίντεο δείχνει έναν νεαρό άνδρα με γενειάδα, ο οποίος δηλώνει ότι το όνομά του είναι Σάσα Τρουπάνοφ. Αναφέρεται στη στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου στα μέσα Σεπτεμβρίου και στις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν στα τέλη Οκτωβρίου.

Επίσης καλεί τους Ισραηλινούς να εντείνουν τις διαδηλώσεις με στόχο να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση ώστε να ενεργήσει για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

The al-Quds Brigades, the armed wing of the Palestinian Islamic Jihad, has released a new video message by Alexander Turbanov, one of the Israeli captives in #Gaza titled “Message 01”.

In the video, Turbanov addresses both the Israeli government and the public. Turbanov begins… pic.twitter.com/65zwoi3izc

