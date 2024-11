Μάλαγα πλημμύρες: Νέα κακοκαιρία στην Ισπανία, τα νερά παρασύρουν τα πάντα

Νέα σφοδρή καταιγίδα χτύπησε την Ισπανία, λίγες μέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στη Βαλένθια, με το κύμα κακοκαιρίας να σημειώνεται αυτή τη φορά στη Μάλαγα. Η Μάλαγα και τα νότια της Ταραγόνα βρίσκονται σήμερα σε κόκκινο συναγερμό, εξαιτίας της άφιξης νέας καταιγίδας με πολύ ισχυρές βροχές. Στην επαρχία της Μάλαγα, οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν πλημμυρίσει ορισμένους δρόμους και αρκετές περιοχές. Το νοσοκομείο Clínico της πρωτεύουσας έχει υποστεί ζημιές, μεταδίδει η ισπανική El Pais, ενώ πριν από λίγη ώρα διεκόπη η σιδηροδρομική συγκοινωνία μεταξύ Μάλαγα και Μαδρίτης. Εκκενώθηκε ήδη ένας σιδηροδρομικός σταθμός στη Μάλαγα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ίδιας εφημερίδας.

Το δημοτικό συμβούλιο της Μάλαγα ανέστειλε τη λειτουργία των δημοτικών λεωφορείων. Στην Ταραγόνα, όπου ο κόκκινος συναγερμός παραμένει σε ισχύ, οι μετακινήσεις έχουν μειωθεί στο ελάχιστο, επηρεάζοντας αρκετούς δρόμους, αλλά και κεντρικές οδικές αρτηρίες. Άλλες περιοχές της Ανδαλουσίας, της Καταλονίας και της Κοινότητας της Βαλένθια βρίσκονται υπό πορτοκαλί προειδοποίηση -τη δεύτερη στην κλίμακα των τριών- για βροχή. Η περιφερειακή κυβέρνηση της Βαλένθια έχει περιορίσει την ιδιωτική κυκλοφορία μέχρι την Πέμπτη στους δήμους της μηδενικής ζώνης της Βαλένθια, αυτούς που επλήγησαν από τη φονική καταιγίδα της 29ης Οκτωβρίου.

Málaga flooding as eastern Spain experiences another DANA phenomenon (pocket of cold air gets separated from main jet stream, descends rapidly over the hot waters of the Med, interaction of cold+hot=torrential rain). Malaga airport is also flooding https://t.co/AqoTVLjKo6

— Nate Bear (@NateB_Panic) November 13, 2024