Το γκολ της χρονιάς στο κολεγιακό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου των ΗΠΑ

Ο Ντίλαν Χούπερ πέτυχε το γκολ της χρονιάς σε αγώνα για το κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ χαρίζοντας στο Στάνφορντ μια συγκλονιστική νίκη με 3-2 επί της Νοτρ Νταμ το βράδυ της προηγούμενης Τετάρτης. Το πρώτο γκολ της σεζόν για τον Χούπερ έστειλε το Στάνφορντ στον δεύτερο γύρο του τουρνουά ACC, αλλά ο τρόπος που έγινε αυτό θα συζητείται για χρόνια. «Ήταν ένα τρελό παιχνίδι ποδοσφαίρου», δήλωσε ο προπονητής Τζέρεμι Γκαν. «Έχω δει πολλά και έχω βρεθεί σε πολλά παιχνίδια, αλλά κάτι τέτοιο στο τέλος δεν νομίζω ότι το έχω ξαναδεί».

Το Στάνφορντ προηγήθηκε δυο φορές στο ματς αλλά οι αντίπαλοί τους επέστρεψαν ισοφαρίζοντας πριν το τέλος. Με το παιχνίδι να οδεύει προς την παράταση, ο Χούπερ είχε την έμπνευση να σουτάρει κάτω από σέντρα με την μπάλα να διαγράφει μια απίστευτη τροχιά και να καταλήγει στο βάθος της εστίας των αντιπάλων στο τελευταίο δευτερόλεπτο, με τον εκφωνητή να… τρελαίνεται!

DYLAN HOOPER WITH A MIRACLE FROM MIDFIELD TO WALK IT OFF!!!!!!

