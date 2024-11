Τζορτζίνα Κούπερ: Πέθανε στην Κω το διάσημο μοντέλο των ’90s – Ήταν μόλις 46 ετών

Η Βρετανίδα σούπερ μόντελ Georgina Cooper, φίλη της Kate Moss, πέθανε σε ηλικία 46 ετών στην Κω, λίγους μήνες μετά τον γάμο της, όπως αποκαλύπτει σήμερα η Daily Mail. Συνάδελφοί της, συντετριμμένοι, όπως η Jade Parfitt, η Erin O’Connor, η Jodie Kidd και η Helena Christensen, την αποκάλεσαν «αχτίδα φωτός», ενώ σημείωσαν ότι «τα επιτεύγματά της στον κλάδο ήταν τεράστια». Η Cooper, μητέρα ενός παιδιού, ήταν με τον νέο της σύζυγο, Nigel, στην Κω όταν πέθανε, δήλωσε ο πρώην ατζέντης της. Είχε αφήσει τη δουλειά της σε παμπ τον Οκτώβριο για να στήσει ένα μπαρ στο ελληνικό νησί, όπου το ζευγάρι έχει οικογένεια. Η Daily Mail αναφέρει πως o Dean Goodman, πρώην ατζέντης της, είπε: «Αγαπούσε την Ελλάδα και θα επέστρεφε με τον νέο της σύζυγο, αλλά βρήκε τραγικό θάνατο εκεί πριν από δύο εβδομάδες».

«Η Georgina δεν ήταν καλά, και κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid είχε αναπτύξει κάποια προβλήματα υγείας και μπαινόβγαινε στο νοσοκομείο. Είχε όμως σχέδια για το μέλλον. Μόλις είχε παντρευτεί και ανυπομονούσε για τη ζωή της. Όλοι είναι συντετριμμένοι. Ήταν μια πραγματική σούπερ σταρ» είπε ο πρώην ατζέντης της. Σημειώνεται ότι ακόμη δεν είναι γνωστή η αιτία θανάτου της Georgina Cooper.

Η Georgina εντοπίστηκε από ένα πρακτορείο μοντέλων στην ηλικία των 13 ετών και η πρώτη της μεγάλη επιτυχία ήρθε όταν εμφανίστηκε σε ένα μουσικό βίντεο των Bon Jovi, σε ηλικία 15 ετών. Στη συνέχεια έγινε ένα από τα πρόσωπα της δεκαετίας του 1990 και ονομάστηκε το «αυθεντικό κορίτσι του Λονδίνου με το κενό στα δόντια», δουλεύοντας ως μούσα για τη διάσημη φωτογράφο Corinne Day και τα μεγαλύτερα ονόματα στον κόσμο της μόδας, και εμφανιζόμενη στο εξώφυλλο της αμερικανικής Vogue και του The Face.

Η George, όπως ήταν γνωστή στους φίλους της, εγκατέλειψε την πασαρέλα για να επικεντρωθεί στην ανατροφή του γιου της, Sonny. Πρόσφατα εργάστηκε στον τομέα της φιλοξενίας στο Κεντ.

Supermodel Georgina Cooper dead aged 46: Shocked fashion world mourns one of the faces of 90s ‘Cool Britannia’ and friend of Kate Moss after her death on Greek island of Kos https://t.co/ZkfRZkUrP3 pic.twitter.com/dwYduN02nu

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 8, 2024