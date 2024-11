Άμστερνταμ επεισόδια: Βίντεο σοκ από την άγρια επίθεση σε Ισραηλινούς οπαδούς της Μακάμπι

Άγρια επεισόδια με στόχο Ισραηλινούς ξέσπασαν στο Άμστερνταμ, το βράδυ της Πέμπτης, μετά το τέλος της αναμέτρησης του Άγιαξ με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με ολλανδικά MME, ομάδες μουσουλμάνων είχαν στήσει ενέδρα και επιτέθηκαν στους οπαδούς της Μακάμπι έξω από το γήπεδο καθώς έφευγαν μετά τον αγώνα της ομάδας τους εναντίον τoυ Άγιαξ για το Γιουρόπα Λιγκ. Η τοπική αστυνομία είπε ότι 57 άτομα συνελήφθησαν μετά τον αγώνα, καθώς διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης προσπάθησαν να φτάσουν στο στάδιο Γιόχαν Κρόιφ, παρότι τους είχε απαγορευθεί να διαδηλώσουν εκεί. Η ολλανδική αστυνομία υποστήριξε πως οι οπαδοί εγκατέλειψαν το γήπεδο χωρίς επεισόδια, αλλά κατά τη διάρκεια της νύχτας αναφέρθηκαν διάφορες συγκρούσεις στο κέντρο της πόλης. Όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ούτε οι ισραηλινές ούτε οι ολλανδικές αρχές έχουν δώσει σαφή εικόνα για τα επεισόδια μέχρι τώρα.

Israel War Live 🇳🇱🇮🇱⚡- Maccabi Tel Aviv soccer team supporters in Amsterdam, Netherlands, are being chased, robbed and stabbed by locals after the game. 🇳🇱🇮🇱⚡- Scenes from Amsterdam, Netherlands. pic.twitter.com/eNGwGQVbdZ — 🔞 SA911 (@Zulu72944051488) November 8, 2024

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Jerusalem Post, οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για 10 Ισραηλινούς τραυματίες, και μέλη του ισραηλινού προξενείου τούς αναζητούν αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία. Το δημοσίευμα σημειώνει, επίσης, ότι τρεις άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο 33χρονος Ισραηλινο-Βούλγαρος Γκάι Άβιντορ, ο οποίος ταξίδεψε από το Λονδίνο για τον αγώνα. Η τελευταία επαφή που είχε μαζί του η οικογένειά του ήταν μια ανάρτηση στα social media πριν από τον αγώνα και έκτοτε αγνοείται για 10 ώρες. Για την επίθεση εξέδωσε ανακοίνωση το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, επιβεβαιώνοντας ότι δεν έχουν έρθει ακόμα σε επικοινωνία με τρεις Ισραηλινούς, καλώντας τους Ισραηλινούς πολίτες να μην εγκαταλείψουν τα ξενοδοχεία τους. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας εξέδωσε παρόμοια οδηγία, ενώ κάλεσε όσους βρίσκονται σε δημόσιο χώρο να μην επιδεικνύουν ισραηλινά ή εβραϊκά σύμβολα.

Συγκλονίζουν τα βίντεο από τις επιθέσεις στο Άμστερνταμ -Προσοχή, σκληρές εικόνες

Βίντεο από τις επιθέσεις εναντίον των οπαδών κάνουν τον γύρο του Διαδικτύου. Σε κάποια από αυτά οι οπαδοί τρέχουν να ξεφύγουν με κίνδυνο να τους παρασύρουν οχήματα, σε άλλα δέχονται βίαια χτυπήματα και τους κυνηγούν με μαχαίρια. Πληροφορίες που μεταφέρει η Jerusalem Post αναφέρουν ότι έγινε τουλάχιστον μία απόπειρα απαγωγής Ισραηλινού και πολλοί προσπάθησαν να βρουν καταφύγιο σε μαγαζιά και κτίρια. Οι Times of Israel σημειώνουν ότι κάποιοι από τους δράστες της επίθεσης έφεραν παλαιστινιακές σημαίες και φώναζαν «ελεύθερη Παλαιστίνη».

🇳🇱🇮🇱⚡- Over 100 Israelis have been injured according to Israeli media – Amsterdam, Netherlands. 🇳🇱🇮🇱⚡- Israeli Minister of National Security Itamar Ben-Gvir has called the Interior Minister of Netherlands. pic.twitter.com/AcCAbYhzj3 — 🔞 SA911 (@Zulu72944051488) November 8, 2024

Οι ενέργειες του Ισραήλ -Στέλνει δύο αεροσκάφη ο Νετανιάχου

Από την πλευρά της, η πρεσβεία του Ισραήλ εργάζεται για να μεταφερθούν οι Ισραηλινοί σε ασφαλή σημεία. Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ενημερώθηκε για το περιστατικό και απέστειλε δύο αεροσκάφη για να βοηθήσουν τους Ισραηλινούς πολίτες. «Ο πρωθυπουργός διέταξε να σταλούν άμεσα δύο αεροσκάφη διάσωσης για να βοηθήσουν τους πολίτες μας», αναφέρει ανακοίνωση του Γραφείου του κ. Νετανιάχου. Με δεδομένες «τις σκληρές εικόνες της επίθεσης εναντίον πολιτών μας στο Άμστερνταμ», το ζήτημα δεν γινόταν «να παραβλεφθεί», σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως ετοιμάζεται να στείλει «δύο μεταγωγικά» στην Ολλανδία σε αποστολή «διάσωσης», με ιατρούς και σωστικά συνεργεία να επιβαίνουν σ’ αυτά, σε «συντονισμό με την ολλανδική κυβέρνηση».

Jews are openly being beaten in Amsterdam tonight pic.twitter.com/O8mqzX5cF8 — Open Source Intel (@Osint613) November 8, 2024

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου απαίτησε οι ολλανδικές αρχές και οι δυνάμεις ασφαλείας να δράσουν με «άμεσο» και «σθεναρό» τρόπο και να «εγγυηθούν την ασφάλεια των πολιτών μας» μετά το «φρικιαστικό» συμβάν, το οποίο αντιμετωπίζει με «τη μέγιστη σοβαρότητα». Οι IDF συντονίζουν την αποστολή διάσωσης και στέλνουν φορτηγά αεροσκάφη και δύο αεροπλάνα από τη μοίρα «Ηρακλής» με ιατρικές ομάδες και ομάδες διάσωσης. Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, είπε ότι βρισκόταν σε «συνεχή επαφή» με τον υπουργό Εξωτερικών Γκινετεόν Σαάρ, τον υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατζ και την αστυνομία του Ισραήλ μετά τη βίαιη επίθεση. Ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ υποστήριξε μέσω X ότι «φίλαθλοι που πήγαν να παρακολουθήσουν ποδοσφαιρικό αγώνα δέχθηκαν επίθεση με αφάνταστη σκληρότητα απλώς και μόνο επειδή είναι Εβραίοι και Ισραηλινοί».

Some horrifying “just anti-Zionism” in Amsterdam tonight as Israeli soccer fans are lynched by huge pro-Palestine mobs. Where are the police?! pic.twitter.com/HMwQgCwJMi — Eitan Fischberger (@EFischberger) November 8, 2024

Οι ισραηλινές αρχές συνεργάζονται με τους ολλανδικές για να «σώσουν τους Ισραηλινούς πολίτες και να διερευνήσουν το σοβαρό περιστατικό λιντσαρίσματος», είπε και πρόσθεσε ότι η επίθεση είναι «ένα προειδοποιητικό σημάδι για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες ενάντια στη ριζοσπαστική μουσουλμανική βία». «Όσοι κάνουν τα στραβά μάτια στην ισλαμική τρομοκρατία στη Μέση Ανατολή θα τη συναντήσουν στο σπίτι τους στην Ευρώπη και στη Δύση», είπε ο Μπεν Γκβιρ. «Σήμερα τα θύματα ήταν Ισραηλινοί, αύριο μπορεί να είναι Ευρωπαίοι».

Ολλανδός πρωθυπουργός: «Απαράδεκτες, αντισημιτικές» επιθέσεις

Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ντικ Σουφ είπε ότι είναι σοκαρισμένος από τις «απαράδεκτες, αντισημιτικές» επιθέσεις σε Ισραηλινούς οπαδούς ποδοσφαίρου στο Άμστερνταμ μετά από συνομιλία με τον πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου. Είπε επίσης ότι «οι δράστες θα εντοπιστούν και θα διωχθούν» και ότι η τάξη έχει αποκατασταθεί στο Άμστερνταμ μετά την ολονύκτια βία.

Βίλντερς: Γίναμε η Γάζα της Ευρώπης

Μετά την επίθεση κατά των Ισραηλινών, ο ηγέτης της Ακροδεξιάς της Ολλανδίας και μέλος της κυβέρνησης Γκέερτ Βίλντερς τόνισε στο X ότι η χώρα του έγινε «η Γάζα της Ευρώπης». «Πογκρόμ στους δρόμους του Άμστερνταμ. Γίναμε η Γάζα της Ευρώπης. Μουσουλμάνοι με παλαιστινιακές σημαίες κυνηγούν Εβραίους. ΔΕΝ θα το δεχτώ. ΠΟΤΕ. Οι Αρχές θα λογοδοτήσουν για την αποτυχία τους να προστατεύσουν τους Ισραηλινούς πολίτες. Ποτέ ξανά», έγραψε ο Γκέερτ Βίλντερς.