Νίκη Τραμπ – Στόρμι Ντάνιελς: «Πίστευα ότι οι Αμερικανοί δεν θα ψήφιζαν έναν τέτοιον άνθρωπο»

Σοκαρισμένη με την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο εμφανίστηκε η Στόρμι Ντάνιελς, μιλώντας στο ABC. Η πρώην πορνοστάρ, που πήγε στα δικαστήρια τον νικητή των αμερικανικών εκλογών για χρήματα που της έδωσε το 2016, τον χαρακτήρισε «καημένο μικρό παιδί» και «τρελό» που δηλώνει ότι θέλει να την εκδικηθεί, κάτι που δηλώνει ότι δεν την τρομάζει. «Μπορεί να κέρδισε, αλλά είναι ένα καημένο, μικρό παιδί. Είπε ότι θέλει εκδίκηση, αλλά ποιος ξέρει τι θέλει;

Ποιος ξέρει τι συμβαίνει στο μυαλό ενός τρελού;», είπε αρχικά, ενώ στη συνέχεια δεν έκρυψε το σοκ της για το γεγονός ότι ο κόσμος ψήφισε έναν άνθρωπο που έχει καταδικαστική απόφαση στην πλάτη του. «Δεν ξέρω τι γίνεται στις άλλες χώρες αλλά πώς είναι δυνατόν εξ’ αρχής κάποιος που καταδικάστηκε – ή έστω κατηγορήθηκε για τόσα εγκλήματα, να είναι υποψήφιος; Πίστευα ότι οι Αμερικανοί θα ξεσηκώνονταν και δεν θα ψήφιζαν έναν τέτοιον άνθρωπο», ανέφερε.

«Έχασε λόγω ρατσισμού η Κάμαλα Χάρις»

Παράλληλα, η Στόρμι Ντάνιελς αναφέρθηκε στο λόγο που κατά την άποψή της έφερε την ήττα της Κάμαλα Χάρις. «Έχασε τις εκλογές εξαιτίας του ρατσισμού στις ΗΠΑ», σχολίασε η πρώην πορνοστάρ. Στις 26/11 η απόφαση για την ποινή του Τραμπ -«Μία από τις πιο δύσκολες αποφάσεις που μπορεί να κληθεί να πάρει δικαστής». Η Στόρμι Ντάνιελς αναφέρθηκε και στην υπόθεση της, περιμένοντας στις 26 Νοεμβρίου να ανακοινωθεί η απόφαση για την ποινή που θα επιβληθεί στον Ντόναλντ Τραμπ. «Είναι μία από τις πιο δύσκολες αποφάσεις που μπορεί να κληθεί να πάρει ένας δικαστής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Stormy Daniels says Donald Trump ‘is a petty child’ and wants ‘vengeance’ against her. pic.twitter.com/2TIwbvO5dm

— Good Morning Britain (@GMB) November 6, 2024