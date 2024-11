Επενδυτικές εταιρείες «φαντάσματα»: Προσοχή στις παράνομες επενδυτικές πλατφόρμες

Οι επενδύσεις στα κρυπτονομίσματα, στις αγορές συναλλάγματος και σε ξένα χρηματιστήρια έχουν αρχίσει πλέον να γίνονται «της μόδας» και στην Ελλάδα, καθώς υπόσχονται σημαντικά κέρδη. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, υπάρχουν καταγγελίες ότι επενδυτικές εταιρείες «φαντάσματα», οι οποίες διαφημίζονται χρησιμοποιώντας ακόμη και ισχυρά πρόσωπα της πολιτικής και οικονομικής ζωής (φυσικά εν αγνοία τους), έχουν εξαπατήσει πολίτες μέσω ιστοσελίδων που διαφημίζουν πλατφόρμες για Forex, κρυπτονομίσματα κ.ά.

Πλατφόρμες «ψαρεύουν» ανυποψίαστους επενδυτές

Είναι εντυπωσιακός ο αριθμός των διαδικτυακών εταιρειών που υφίστανται (πλατφόρμες) οι οποίες «ψαρεύουν» ανυποψίαστους επενδυτές αν και δεν επιτρέπεται να παρέχουν στην Ελλάδα επενδυτικές υπηρεσίες, καθώς και να κατέχουν χρήματα επενδυτών, κάτι που αποτυπώνεται και στο μεγάλο βαθμό προειδοποιήσεων προς το επενδυτικό κοινό από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες αναφέρονται παρακάτω. Τελευταίο περιστατικό διαδικτυακής απάτης καταγράφηκε στην χώρα μας, με θύματα χιλιάδες επενδυτές, κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι επένδυσαν σε πλατφόρμα επένδυσης σε κρυπτονομίσματα, που είχε δήθεν έδρα την Νεβάδα των ΗΠΑ.

Αύξηση των περιπτώσεων επενδυτικής απάτης

Με τη μεγαλύτερη χρήση του διαδικτύου, ειδικά κατά την τρέχουσα περίοδο, έχει παρατηρηθεί αύξηση των περιπτώσεων επενδυτικής απάτης: μη αδειοδοτημένα πρόσωπα, χρησιμοποιώντας μεθόδους επιθετικής διάθεσης χρηματοπιστωτικών μέσων μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ισχυριζόμενα ότι προέρχονται από αξιόπιστες εταιρίες και υποσχόμενα «ασφαλείς επενδύσεις», διαφημίζουν συναλλαγές μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας κυρίως σε συνάλλαγμα (FOREX), πολύτιμα μέταλλα, πετρέλαιο, συμβόλαια επί διαφορών (CFDs) και κρυπτονομίσματα. Πολλές φορές, κατευθύνουν τους ανυποψίαστους επενδυτές σε ιστοτόπους ή χρησιμοποιούν μαρτυρίες και υλικό που φαίνεται αληθινό, και δεν είναι εύκολο να διακρίνει κάποιος ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Στοχεύουν ιδίως σε υποψήφιους επενδυτές που αναζητούν επενδύσεις μέσω διαδικτύου, μηχανών αναζήτησης ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Διαφημίζουν διαδικτυακές πλατφόρμες συναλλαγών οι οποίες δεν είναι αδειοδοτημένες, και υπόσχονται υψηλές αποδόσεις για να προσελκύσουν επενδυτές σε επενδύσεις οι οποίες – ενώ φαίνεται ότι προσφέρουν λογικές ή υψηλές αποδόσεις – στην πραγματικότητα μπορεί και να αφορούν σε παράνομη δραστηριότητα. Χρησιμοποιούν δε πολλές φορές εικόνες ειδών πολυτελείας ή διάσημα πρόσωπα ώστε να πείσουν για τις επενδύσεις αυτές. Απαιτείται προσοχή, γιατί μπορεί η διαφήμιση να συνδέεται στη συνέχεια με έναν άλλο ιστότοπο, όπου καλείται κάποιος είτε να επενδύσει σε μία πλατφόρμα, αφού δώσει τα στοιχεία του, είτε να ανοίξει ειδικό λογαριασμό τον οποίο διαχειρίζεται η εταιρία που διαφημίζεται.

Η παγίδα με τις σημαντικές αποδόσεις

Επισημαίνεται ότι οι περισσότεροι παθόντες αναφέρουν ότι, αρχικά, οι επενδύσεις τους εμφάνιζαν σημαντικές αποδόσεις, με αποτέλεσμα να έχουν κίνητρο να θεωρήσουν την επένδυσή τους επιτυχή και να επενδύσουν περισσότερα χρήματα ή να συστήσουν σε φίλο ή μέλος της οικογένειάς τους να επενδύσει. Ωστόσο, στη συνέχεια, όταν ζητούσαν να τους αποδοθούν τα κέρδη τους, με διάφορα προσχήματα η κατάθεση στον λογαριασμό τους καθυστερούσε υπερβολικά, και στο τέλος ο λογαριασμός τους στην πλατφόρμα απενεργοποιούνταν, με αποτέλεσμα την απώλεια των χρημάτων τους.

Τι θα πρέπει να προσέξουν οι επενδυτές

Σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οι επενδυτές θα πρέπει:

-Να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν βλέπετε διαφημίσεις στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.

-Να είναι πάντοτε προσεκτικοί, εάν επικοινωνούν μαζί σας μέσω τηλεφωνικού αριθμού είτε άγνωστου είτε ακόμη και με πρόθεμα άλλης χώρας, και επιμένουν να πραγματοποιήσετε την προτεινόμενη επένδυση άμεσα. Για παράδειγμα, τον τελευταίο καιρό έχει διαπιστωθεί μία αύξηση τέτοιων τηλεφωνημάτων με πρόθεμα (+ 44…).

-Να μην προβαίνουν άμεσα σε επένδυση, πριν διενεργήσουν πρώτα έλεγχο των στοιχείων της εκάστοτε εταιρείας.

-Να ρωτούν πάντα όποιον τους καλεί, ή να αναζητούν στην ιστοσελίδα που τους έχουν παραπέμψει για επενδύσεις ή συναλλαγές, τα ακόλουθα στοιχεία:

-Ποια είναι η εταιρεία που τους καλεί ή διαφημίζεται; Ποια εταιρία διαχειρίζεται την πλατφόρμα που τους συστήνουν;

-Πού βρίσκεται η έδρα της εταιρείας;

-Η εταιρεία είναι αδειοδοτημένη; Εάν τους απαντούν ότι είναι αδειοδοτημένη ή αναγράφεται στην διαφήμιση ή στην ιστοσελίδα της ότι είναι αδειοδοτημένη, να διαβάζουν προσεκτικά ποια εποπτική αρχή έχει χορηγήσει την άδεια.

-Πριν προβούν σε οποιαδήποτε χορήγηση στοιχείων σας ή απόφαση για επένδυση, πάντα να κάνουν τη δική σας έρευνα σχετικά με το προϊόν και την εταιρεία μέσω της οποίας σκέφτονται να επενδύσουν, και να βεβαιωθούν ότι έχουν λάβει τις παραπάνω βασικές πληροφορίες και ότι η εταιρία είναι αδειοδοτημένη από υπαρκτή αρμόδια εποπτική αρχή.

-Πριν προβούν σε οποιαδήποτε χορήγηση στοιχείων σας ή απόφαση για επένδυση, να ελέγχουν εάν η εταιρεία διαθέτει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την Τράπεζα της Ελλάδος ή ευρωπαϊκό διαβατήριο.

-Να ανατρέχουν στη Λίστα Προειδοποιήσεων της Ε.Κ. για να ενημερωθούν για τυχόν διαδικτυακές απάτες.

-Να επισκεφθούν τις ιστοσελίδες της αλλοδαπής εποπτικής αρχής (προερχόμενης είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από τρίτη χώρα) από την οποία σας είπαν ότι έχει αδειοδοτηθεί η εταιρία προκειμένου α) να επιβεβαιώσουν ότι είναι αδειοδοτημένη, και β) να ενημερωθούν αναφορικά με τις προειδοποιήσεις διαδικτυακής απάτης που έχουν αναρτηθεί.

-Μην προκαταβάλλουν κανένα χρηματικό ποσό πριν βεβαιωθούν πως έχουν προβεί στις ανωτέρω ενέργειες και ελέγχους.

-Καμία πρόταση εμπορικής προώθησης δεν πρέπει να κάνει τους επενδυτές να ξεχάσετε ότι ποτέ δεν υπάρχει υψηλό κέρδος χωρίς υψηλό κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια μέρους ή του συνόλου του επενδυόμενου κεφαλαίου.

Προειδοποιήσεις από το 2018

Από το 2018 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προειδοποιούσε το επενδυτικό κοινό για τις διαδικτυακές εταιρείες – πλατφόρμες οι οποίες δεν επιτρεπόταν να παρέχουν στην Ελλάδα επενδυτικές σε χρηματοπιστωτικά μέσα, καθώς και να κατέχουν χρήματα επενδυτών. Η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και η άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων χωρίς άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την αντίστοιχη εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστά αδίκημα, το οποίο επισύρει σοβαρές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Συγκεκριμένα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για τις εξής διαδικτυακές εταιρείες – πλατφόρμες και στις συγκεκριμένες ημερομηνίες:

Profxdesk.com (9 -10-2024)

Expert-info.co (12-9-2024)

Toptiercapital.pro (3-7-2024)

Adv-capital.com και webtbb.com (19-4-2024)

Swisscap.pro (15-4 2024)

Eutradex.cc (11-4-2024)

Conclavio.gr και Ekatommyriouxos.gr. (30-1-2024)

Wealthpros365.com (29-1-2024)

Samstarcapital.com (16-1-2024)

Trade4w.co (5 -12-2023)

Isotrader.cc (4-12- 2023)

Tradingav.org (27-11- 2023

Cfdinvest24.com (20-11- 2023)

Topeurofx.com (20-11- 2023)

Capital-adv.com (30-10-2023)

Xtbempire.com (16-10 2023)

Fpmgreece.com (12-10-2023)

Broker2utrade.com (18-9-2023)

Alphaplusfx.com (14-11-2023)

ltd-fx.com (14-9-2023)

Fpeurope.com (14-9- 2023)

Webtrader.euoctafx.com (8-8-2023)

lincolnfx.capital (1-8-2023)

Orbisfx.com (20-7-2023)

Fx-trading.co (20-6-2023)

Capfm.io (20-6-2023)

My.euoctafx.com (16-6- 2023)

Smitrade.com (26 -5-2023)

Brocprime.net (24-5-2023)

Sharkoption.com (24-5- 2023)

Gladiolustox.com (24-5- 2023)

Swiss24.io (24-5- 2023)

Fx-magna.com (5-5- 2023)

Crypteriun.cc (5-5-2023)

27proquote.com (11-4-2023)

Spotfinex.com (11-4-2023)

Blackdiamondswiss.com (11-4-2023)

4fxluxus (11-4-2023)

UP4PROFIT (11-4-2023)

Globalspotfx.com (11-4-2023)

Cointrade.cc (6-4-2023)

Excellenceinvest.com (5-4-2023)

ITRADERS24(22-3-2023)

GoldingFX (17-3-2023)

SOLIDSTOCKS (15-3-2023)

GRANDCAPITAL (15-3-2023)

MARKET-GOLD (14-3-2023)

CROWDTECHTRADE (21-2-2023)

PLATINMARKETS (21-2-2023)

LUXURY CAPITALS (7-2-2023)

NATATRADE (6-2-2023)

Tradeowls (1-2-2023)

Radixinvest (23-1-2023)

Geniusinvest.co (23-1-2023)

Aviva-arb.com (23-1-2023)

Tradeuros (12-1-2023)

ACRONISFX.COM (29-12-2022)

PROGRESIVETRADE.COM (29-12-2022)

OPTIMIZEFUNDS (7-12-2022)

TRADESMART1 (31-10-2022)

24waysfx (20-10-2022)

FINAZ.IO (20-10-2022)_

JOYTRUST.NET (13-10-2022)

share2profit.com (3-10-2022)

AXON PARTNERS LTD (27-09-2022)

MARKETRIP (02-08-2022)

ARB-CAPITAL (02-08-2022)

Vip Forex Pro (21-07-2022)

4X-TRADE (07-07-2022)

TRADECITY (04-07-2022)

MNPCAPITAL (27-06-2022)

24tradex (27-05-2022)

FINEXICS (20-05-2022)

KEYFUNDERS.CO (05-04-2022)

INTRADERS.COM_ZMARKET LTD (15-03-2022)

FULLMARKETS.COM (15-03-2022)

New Traders Holdings Ltd_eu-markets.co (21-02-2022)

SPRING INFORMATION LIMITED (14-01-2022)

QUANLOOP (14-12-2021)

PLUTON500, VITA IMPEX LTD (22-11-2021)

HORIZONINVEST (22-9-2021)

BRIDGEFUND (22-9-2021)

TiMarkets_BERADORA_MFA (13-7-2021)

GLOBALEVERESTFX (15-6-2021)

BeforexCapital (15-6-2021)

BudsFX (26-3-2021)

NORTHFINTECHFX Trading Services Ltd (30-12-2020)

INVEST MOMENT (8-12-2020)

STOCKLUX (15-10-2020)

TRADIXA (5-8-2020)

BTSAVE (3-8-2020) _

MAXITRADE (30.03.2020)

GLOBALIX LTD (13-03-2020)

NORTHFINTECHFX 30-12-2020)

INVEST-MOMENT (8-12-20)

VITAFX (3 -12-2020)

STOCKLUX (15-10-2020)

TRADIXA (5-8-2020)

BTSAVE (3-8-2020)

MAXITRADE (30-3-2020)

Stoxmarket.com (7 -2- 2018)

G8Markets και Spot4Trade (22-1-2018)

F1PRO MARKET» και CAC400(11-1-2018)