iGEM IOANNINA 2024: Χρυσό μετάλλιο για τη φοιτητική ομάδα

Η διεπιστημονική ομάδα iGEM IOANNINA 2024 κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε περισσότερες από 400 ομάδες από όλο τον κόσμο, αποσπώντας το χρυσό μετάλλιο στον διεθνή διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας iGEM. Η ομάδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων παρουσίασε το project της “ATROPOS”, που στοχεύει στην αντιμετώπιση της,επαγόμενης από τον Ιό του Δυτικού Νείλου (WNV), εγκεφαλίτιδας. Το έργο αυτό αποτελεί μια καινοτόμα αντιική θεραπεία που αξιοποιεί την πλέον σύγχρονη τεχνολογία γονιδιακής επεξεργασίας CRISPR-Cas 13 για την αντιμετώπιση ενός ολοένα και αυξανόμενου κινδύνου για την χώρα μας, μιας και οι περιβαλλοντικές συνθήκες που έχει δημιουργήσει η κλιματική αλλαγή προάγουν την εξάπλωση ιών που μεταδίδονται από φορείς και που μέχρι πρότινος δεν αφορούσαν τόσο τον ελλαδικό χώρο, όπως ο WNV.

Οι φοιτητές ανταμείφθηκαν για την επίπονη προσπάθειά, καθώς κατάφεραν να αποσπάσουν, για πρώτη φορά στα χρονικά της ομάδας τους, χρυσό μετάλλιο. Εκτός από το χρυσό μετάλλιο, η iGEM IOANNINA 2024 κατάφερε να προκριθεί ως υποψήφια για 3 βραβεία ειδικής κατηγορίας. Πιο συγκεκριμένα, ήταν υποψήφια για το βραβείο καλύτερου Project της κατηγορίας της (Best Infectious Diseases Project) μαζί με της ομάδα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και του Σικάγο. Ακόμη ήταν η 2η καλύτερα ομάδα της κατηγορίας Overgrad για το βραβείο Best Inclusivity και υποψήφια για το βραβείο Best Education ξεχωρίζοντας παγκοσμίως για τις δράσεις επικοινωνίας της επιστήμης που οργάνωσε.

Τα μέλη της ομάδας

Κουτσοτόλη Ιωάννα (Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών)

Ελαφρόπουλος Ιωάννης- Βασίλειος (Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών)

Καραχάλιου Ιωάννα (Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών)

Ρίζος Ιωάννης (Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής)

Τυχηρού- Ανυφαντή Ιφιγένεια (Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών)

Γκουτζίνη Αθηνά (Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών)

Χαράλαμπος Τσίος (Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών)

Βασιλάκογλου Παναγιώτα (Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών)

Κάλλου Ελπίδα (Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών)

Κόκολα Μαριέττα (Τμήμα Χημείας)

Τριανταφύλλου Κατερίνα (Τμήμα Χημείας)

Ντόρτσης Δημήτρης (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει και στους Επιστημονικούς Υπεύθυνους της ομάδας Μιχαηλίδη Θεολόγο, Αλίβερτη Δημήτρη και Χρυσανθοπούλου Ακριβή, καθώς και σε όλους τους υπόλοιπους καθηγητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, για τη στήριξη και την καθοδήγησή τους.

Ακόμη, δίπλα στην ομάδα καθ’ όλη την διάρκεια της προσπάθειάς της στάθηκαν το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων που πρόσφερε οικονομική και υλική στήριξη στους φοιτητές, παρέχοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό για την διεξαγωγή όλων των πειραμάτων, καθώς και ο Δήμος Ιωαννιτών και η Περιφέρεια Ηπείρου που συνέβαλλαν στην οικονομική ενίσχυση της ομάδας.