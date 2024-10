Θεοφάνους για Θεοδωρίδου: «Η σχέση μας είναι off, δε συμπεριφέρθηκε σωστά»

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Γιώργος Θεοφάνους στην εκπομπή Τετ-Α-Τετ και στον δημοσιογράφο Τάσο Τρύφωνος. Ο Γιώργος Θεοφάνους μέσα σε όλα μίλησε για το πως βλέπει ο ίδιος την επανένωση των One αλλά και στη σχέση του με τη Νατάσα Θεοδωρίδου. «Οι One θα μπορούσαν να κάνουν άλλα πράγματα που να ταιριάζουν σε 40ρηδες. Το να κάνουν τα παιδάκια δεν μου αρέσει!» σχολίασε για τους One ο Γιώργος Θεοφάνους. «Η Κόκκινη γραμμή πέρασε μεγάλο ζόρι μέχρι να φτάσει στη Νατάσα. Γράφτηκε για την Άννα Βίσση που ήταν να κάνουμε έναν δίσκο αλλά δεν τον κάναμε για την αγάπη της στον Νίκο Καρβέλα. Μετά δεν το είπε η Πέγκυ Ζήνα και πήγε στη Νατάσα» ανέφερε σε άλλο σημείο ο γνωστός μουσικοσυνθέτης..

Για το Φεγγάρι που έδωσε την άδεια να παιχτεί σε γνωστή διαφήμιση αλλά και τη σχέση του σήμερα με τη Νατάσα Θεοδωρίδου είπε: «Γιατί κατεβάζει την αξία του τραγουδιού που το έδωσα στη διαφήμιση; Ο Σαββόπουλος που το έδωσε κατέβασε την αξία του; Όταν πάω σε επιθεώρηση και αλλάζουν τους στίχους κατεβάζουν το τραγούδι; Ποια η διαφορά του τηλεοπτικού σποτ; Δεν απολογούμαι, είναι λάθος αυτό που λες, το τραγούδι υπάρχει μόνο του, υπάρχει και με τον τραγουδιστή του. Δεν βρίσκω τίποτα το κακό. Μπορεί η Νατάσα να το αντιμετώπισε ότι είναι αστείο να το λέει ο Μπουγάς και να το έκοψε από το πρόγραμμά της αλλά τελικά το ξανάβαλε, εγώ δεν το σταμάτησα ποτέ. Προφανώς της είπαν να κάνει τη διαφήμιση και ζήτησε πολλά χρήματα και της είπαν όχι γι’ αυτό νευρίασε φαντάζομαι. Το τραγούδι είναι του συνθέτη και του στιχουργού όχι του τραγουδιστή. Ο τραγουδιστής είναι το όχημα. Είναι σημαντικός. Είναι off η σχέση μας, δεν συμπεριφέρθηκε σωστά καθόλου. Να ξανασυμπεριφερθεί σωστά μπορεί. Βάζω κόκκινες γραμμές. Είμαι άνθρωπος που ξεχνάω».