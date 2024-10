Βρετανία, βουλευτής χτύπησε άντρα στο δρόμο: Σάλος με τον Mike Amesbury

Σοκ έχει προκαλέσει στην Βρετανία ένα βίντεο στο οποίο βουλευτής του βρετανικού κοινοβουλίου γρονθοκοπεί ένα άνδρα. Το βίντεο δείχνει τον βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος των Εργατικών να γρονθοκοπεί άνδρα στο δρόμο. Ένα άλλο βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο το Σάββατο, δείχνει τον βουλευτή να φωνάζει σε έναν άνδρα, ο οποίος ήταν πεσμένος στο πάτωμα, λέγοντας: «δεν θα με απειλήσεις ποτέ ξανά». Ο Mike Amesbury διαγράφηκε από τις τάξεις του κόμματος. Νέο υλικό από κάμερες ασφαλείας δείχνει την στιγμή που ο Amesbury γρονθοκοπεί έναν άνδρα στο δρόμο. Σε δήλωσή του χθες, ο Βρετανός βουλευτής δήλωσε ότι ένιωσε «να απειλείται στο δρόμο μετά από μια βραδινή έξοδο με φίλους» και πρόσθεσε ότι «επικοινώνησε ο ίδιος με την αστυνομία του Cheshire για να αναφέρει τι συνέβη κατά τη διάρκεια αυτού του περιστατικού».

Η αστυνομία δήλωσε ότι κλήθηκε στις 2.48 π.μ. (τοπική ώρα) του Σαββάτου για αναφορές επίθεσης στην Main Street, Frodsham. Το Εργατικό Κόμμα δήλωσε προηγουμένως ότι είναι ενήμερο για το περιστατικό και ότι οAmesbury, ο οποίος είναι βουλευτής από το 2017, θα «συνεργαστεί με οποιεσδήποτε έρευνες» της αστυνομίας.

🚨 BREAKING: CCTV shows Labour MP Mike Amesbury sucker punched and beat up a constituent

Amensbury claims he was ‘threatened’ before the attack

