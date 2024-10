Συγκέντρωση Τραμπ: Οργή για τους ομιλητές – Αποκάλεσαν «διάβολο» τη Χάρις, «νησί σκουπιδιών» το Πουέρτο Ρίκο

Σάλο προκάλεσε η εμφάνιση του κωμικού Τόνι Χίντσλιφ στη συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, όταν αστειεύτηκε αποκαλώντας το Πουέρτο Ρίκο «νησί σκουπιδιών», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις τόσο από Ρεπουμπλικάνους όσο και από Δημοκρατικούς. Ο Χίντσλιφ, γνωστός ως “Kill Tony”, δήλωσε: «Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά υπάρχει ένα κυριολεκτικά πλωτό νησί από σκουπίδια στη μέση του ωκεανού. Νομίζω λέγεται Πουέρτο Ρίκο». Οι δηλώσεις του Χίντσλιφ αντιμετωπίστηκαν με ανάμεικτες αντιδράσεις από το κοινό, με αρκετούς Ρεπουμπλικάνους στη Φλόριντα, όπου ζει σημαντική κοινότητα Πορτορικανών, να εκφράζουν την ενόχλησή τους. Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Μαρία Ελβίρα Σαλαζάρ δήλωσε «αηδιασμένη» από το «ρατσιστικό σχόλιο», προσθέτοντας πως αυτό δεν αντιπροσωπεύει τις αξίες του κόμματος.

Ο Γερουσιαστής Ρικ Σκοτ από τη Φλόριντα τόνισε ότι «το αστείο απέτυχε για κάποιο λόγο – δεν είναι αστείο και δεν είναι αληθινό» και πρόσθεσε ότι «οι Πορτορικανοί είναι υπέροχοι άνθρωποι και εκπληκτικοί Αμερικανοί». Ο Χίντσλιφ υπερασπίστηκε το υλικό του λέγοντας ότι «οι άνθρωποι δεν έχουν αίσθηση του χιούμορ», απαντώντας στην κριτική που του άσκησε η Δημοκρατική βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ και ο Δημοκρατικός υποψήφιος αντιπρόεδρος, Τιμ Γουόλτς. Η Οκάσιο-Κορτέζ, της οποίας η οικογένεια κατάγεται από το Πουέρτο Ρίκο, απάντησε: «Δεν ‘αγαπάς’ το Πουέρτο Ρίκο. Σου αρέσει να πίνεις πίνια κολάντα εκεί. Υπάρχει διαφορά».

Απαράδεκτα σχόλια για τη Χάρις και τους Δημοκρατικούς

Ο ένας μετά τον άλλον οι ομιλητές που προηγήθηκαν του Τραμο προσπάθησαν να τον υπερβούν και να προσεταιριστούν το πιο ακραίο κομμάτι του πλήθους. Όπως σημειώνει ο Guardian, αν δεν είναι κάτι καινούργιο αυτή η ρητορική, στη συγκέντρωση της Κυριακής ήταν εξαιρετικά ακραία. Η συγκέντρωση προκάλεσε επιπλέον αντιδράσεις, καθώς ο παιδικός φίλος του Τραμπ, Ντέιβιντ Ρεμ, αποκάλεσε την υποψήφια των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις «διάβολο» και «αντίχριστο», ενώ ο πρώην δικηγόρος του Τραμπ, Ρούντι Τζουλιάνι, ισχυρίστηκε ψευδώς ότι η Χάρις βρίσκεται «στο πλευρό των τρομοκρατών» στην ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση.

At Trump's Madison Square Garden rally, podcast host and comedian Kill Tony referred to Puerto Rico as a "floating island of garbage," during his set. Notably, four percent of Pennsylvanians are Puerto Rican. Around 500,000 people.

Ο Τραμπ, παρ’ όλες τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις των συνεργατών του, εστίασε την ομιλία του στην αναγγελία φορολογικών ελαφρύνσεων για όσους φροντίζουν μέλη της οικογένειάς τους και επανέλαβε το σχέδιό του για μαζικές απελάσεις παράνομων μεταναστών. Στη συνέχεια, ο ραδιοφωνικός παρουσιαστής Σιντ Ρόζενμπεργκ επιτέθηκε στη Χίλαρι Κλίντον, την οποία αντιπαθούν οι υποστηρικτές του Τραμπ. «Αρρωστημένο κάθαρμα. Όλο το γαμ… το κόμμα. Ένα μάτσο εκφυλισμένοι. Υπάνθρωποι, εβραιοφάγοι και υπάνθρωποι. Όλοι τους», είπε ο Ρόζενμπεργκ.

Full remarks by Elon Musk at Donald Trump's Madison Square Garden Rally in New York City.

Μίλησε ακόμη και ο Τάκερ Κάρλσον, ο πρώην παρουσιαστής του Fox News που έχασε τη θέση του στην μετά τη μήνυση που δέχτηκε το δίκτυο για συκοφαντική δυσφήμιση σχετικά με τη διάδοση ψευδών ισχυρισμών περί εκλογικής απάτης του 2020. Αυτός τα έβαλε με την Καμάλα Χάρις: «Ως η πρώτη Σαμοανο-Μαλαισιανή με χαμηλό δείκτη νοημοσύνης, πρώην εισαγγελέας της Καλιφόρνιας που έγινε ποτέ πρόεδρος, δεν είναι και τόσο εντυπωσιακή», είπε σε μια ψευδή αναφορά στην καταγωγή της υποψήφιας των Δημοκρατικών.

Παρέμβαση έκανε και ο γνωστός πρώην παλαιστής Χαλκ Χόγκαν, ένας από τους φανατικούς υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ. Ο γιος του πρώην προέδρου, Έρικ, και η σύζυγός του Λάρα μίλησαν και αυτοί λέγοντας ότι «αυτό είναι πολύ περισσότερο από ένα πολιτικό κίνημα, είναι η μεγαλύερη οικογένεια στον κόσμο». «Κάποιος προσπάθησε να τον σκοτώσει, και παρ’ όλα αυτά, κάθε φορά που σηκώνεται και λέει “παλέψτε, παλέψτε, παλέψτε”», είπαν.

Ο γερουσιαστής Τζέι Ντι Βανς, υποψήφιος αντιπρόεδρος των Ρεπουμπλικανών, είπε ότι έχει «την πιο εύκολη δουλειά στην αμερικανική πολιτική, να υπενθυμίζω στους ανθρώπους πώς ήταν η ζωή όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ». Αντίθετα, συνέχισε, ο κυβερνήτης Τιμ Γουόλς, ο υποψήφιος αντιπρόεδρος των Δημοκρατικών, έχει την «πιο δύσκολη δουλειά στην αμερικανική πολιτική», επειδή πρέπει να υπερασπιστεί την αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις. «Παρακαλώ πείτε μια προσευχή για τον Γουόλς, γιατί του ζητούν να κάνει το ακατόρθωτο», πρόσθεσε. Επόμενος ομιλητής ο Έλον Μασκ που υποσχέθηκε ότι «θα πάρουμε την κυβέρνηση από την πλάτη σας και από το πορτοφόλι σας». «Η Αμερική θα φτάσει σε ύψη που δεν έχει ξαναδεί ποτέ. Το μέλλον θα είναι καταπληκτικό», είπε ακόμη.

Melania Trump is what a REAL First Lady looks like! Not a power hungry witch like Jill Biden Make Melania First Lady Again!

Τελευταία ομιλήτρια πριν από τον Τραμπ, η σύζυγός του Μελάνια. «Οι ζωές μας είναι περίπλοκες, ακόμη και στις καλύτερες εποχές, και δυστυχώς σήμερα. Η ποιότητα ζωής που όλο χειροτερεύει, σε συνδυασμό με την οικονομική αστάθεια καθιστά δύσκολη την ευημερία των επιχειρήσεων», είπε και πρόσθεσε ότι «η Νέα Υόρκη και η Αμερική χρειάζεται να ξαναβρουν τη μαγεία τους».