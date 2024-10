Ισραήλ επίθεση σε στάση λεωφορείου: 16 τραυματίες, οι 4 σοβαρά

Τουλάχιστον 35 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν φορτηγό έπεσε το πρωί της Κυριακής σε στάση λεωφορείου κοντά στο Γκλιλότ, στο κεντρικό Ισραήλ. Η αστυνομία αναπτύσσει μεγάλες δυνάμεις στην περιοχή, που βρίσκεται βόρεια του Τελ Αβίβ, και ζήτησε από τους οδηγούς να αποφύγουν να περάσουν από το σημείο. Οι ισραηλινή υπηρεσία άμεσης βοήθειας ανακοίνωσε αρχικά ότι περιθάλπει δεκάδες τραυματίες. «Στις 10:08 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ενημερωθήκαμε (…) ότι ένα φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου στη λεωφόρο Αχαρόν Γιαρίβ στην Ραμάτ Χασαρόν. Οι υπηρεσίες του κέντρου άμεσης βοήθειας παρέχουν αυτή τη στιγμή φροντίδα σε δεκάδες θύματα επιτόπου», επεσήμανε η Magen David Adom, η υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ.

Σε μετέπειτα ανακοίνωση η Magen David Adom έκανε λόγο για 35 τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, οι 6 σε σοβαρή κατάσταση.

⚡️JUST IN: A truck ran over a large crowd near a bus stop in Glilot, north of Tel Aviv, resulting in 40 casualties, with 15 of them in serious condition. Many people trapped under the truck. pic.twitter.com/d45rwugBqf — Current Report (@Currentreport1) October 27, 2024

Τοπικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι αρκετοί από τους τραυματίες ήταν συνταξιούχοι που είχαν μόλις αποβιβαστεί από ένα πούλμαν στη στάση για να επισκεφθούν ένα μουσείο στην περιοχή.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, οι Αρχές εξετάζουν το περιστατικό ως τρομοκρατική ενέργεια.

A large truck rammed into a bus carrying Israeli Soldiers in the South of Tel Aviv. There are reports of dozens of dead and wounded. It is reported that some of them are from Unit 8200. 50 wounded, 15 of them in critical condition, and the perpetrator of the ramming attack was… pic.twitter.com/Tnz7YY1Gq7 — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) October 27, 2024

Aftermath of the Truck Ramming into the Israeli Soldiers and Bus 24 injured people have been evacuated from the scene of the ramming attack in Glilot so far, 6 of them in critical condition pic.twitter.com/LEtDYjzRkV — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) October 27, 2024

Η περιοχή Γκλιλότ φιλοξενεί το αρχηγείο της Mossad, μαζί με αρκετές μονάδες πληροφοριών των IDF, συμπεριλαμβανομένης της υψηλού προφίλ ομάδας πληροφοριών σημάτων Unit 8200.