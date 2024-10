Taste Atlas Ελλάδα: Τα δύο ζυμαρικά που βρίσκονται στα 50 καλύτερα του κόσμου

Το Taste Atlas έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα του με τα καλύτερα ζυμαρικά του κόσμου. Ανήμερα της παγκόσμιας ημέρας ζυμαρικών (25 Οκτωβρίου), ο γαστρονομικός οδηγός δημοσίευσε τα 50 καλύτερα ζυμαρικά του κόσμου και την προέλευσή τους. Φυσικά, τα σκήπτρα κρατά η Ιταλία με 41 στα 50! Στην πρώτη θέση βρίσκονται οι ταλιατέλες, στην δεύτερη μια πιο άγνωστη ποικιλία, τα πίτσι (Pici) που μοιάζουν με χοντρό μακαρόνι. Στην τρίτη τα ραβιόλια, στην 4η το λιγκουίνι και στην 5η οι παπαρδέλες. Μάλιστα, στις λιγοστές θέσεις εκτός Ιταλίας βρίσκονται και δύο ελληνικά ζυμαρικά. Συγκεκριμένα, στην 22η θέση βρίσκεται ο τραχανάς και στην 31η οι χυλοπίτες. «Ο τραχανάς είναι ένα παραδοσιακό ελληνικό προϊόν που μοιάζει με ζυμαρικό που αποτελείται από μικρούς χονδροειδείς κόκκους που παρασκευάζονται με συνδυασμό σιταριού και γαλακτοκομικών προϊόντων όπως γάλα, ξινόγαλα, βουτυρόγαλα ή γιαούρτι. Αυτό το προϊόν πιστεύεται ότι έχει αρχαία προέλευση και η πανάρχαια παράδοση παρασκευής του πιστεύεται ότι ήταν αρχικά ένα μέσο συντήρησης του γάλακτος σε προκαταρκτικούς χρόνους ψύξης.

Παρασκευάζεται συνήθως με αλεύρι σίτου, αλεύρι σιμιγδαλιού, σπαστό σιτάρι ή πλιγούρι (ειδικά στην Κρήτη), ενώ ορισμένες εκδοχές μπορεί να απαιτούν και την προσθήκη αυγών. Παραδοσιακά, το μείγμα στεγνώνεται στον ήλιο προτού χωριστεί σε κομμάτια ανομοιόμορφου σχήματος ή μπορεί πρώτα να βράσει σε σύσταση σαν χυλό και μετά να αποξηρανθεί στον ήλιο. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές ποικιλίες τραχανά ανάλογα με το γαλακτοκομικό προϊόν που χρησιμοποιείται για την παρασκευή του, δηλαδή ο ξινός τραχανάς που φτιάχνεται με ξινόγαλα, γιαούρτι ή βουτυρόγαλα και αλεύρι, ξινός τραχανάς με αυγά και γλυκός τραχανάς που αποτελείται από πρόβειο ή κατσικίσιο γάλα (ή μείγμα και των δύο ειδών) και το αλεύρι», αναφέρει το Taste Atlas.

«Οι χυλοπίτες είναι μια παραδοσιακή ελληνική ποικιλία ζυμαρικών με καταγωγή από την Κρήτη. Συνήθως φτιάχνεται στο χέρι από γυναίκες στο τέλος του καλοκαιριού. Αυτά ζυμαρικά φτιάχνονται συνήθως με αλεύρι, νερό ή γάλα, ελαιόλαδο, αυγά και λίγο αλάτι. Η ζύμη κόβεται σε στενές λωρίδες ή παραλληλόγραμμα, ανάλογα με την περιοχή. Γνωστά ως χυλόπιτες ή χιλόπιτες, τα ζυμαρικά αποξηραίνονται κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο προτού αποθηκευτούν σε λευκά φακελάκια από τις νοικοκυρές για να χρησιμοποιηθούν το χειμώνα. Συνιστάται να τις σερβίρετε με τριμμένη μυζήθρα και σάλτσα ντομάτας», αναφέρει το Taste Atlas.

