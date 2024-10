Τραμπ, συνέντευξη στον Ρόγκαν: Ο υποψήφιος πρόεδρος μίλησε για όλα

Για τρεις ολόκληρες ώρες συνομίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζο Ρόγκαν στο δημοφιλές podcast του δεύτερου με τίτλο «The Joe Rogan Experience», με το επίμαχο επεισόδιο να κυκλοφορεί το βράδυ της Παρασκευής. Ο αμφιλεγόμενος podcaster και stand-up κωμικός, που την περίοδο του κορωνοϊού είχε κατηγορηθεί για διάδοση ψευδών πληροφοριών, είπε στον Τραμπ ότι αποφάσισε να τον καλέσει να μιλήσουν μετά την δολοφονική απόπειρα σε βάρος του, αφού το timing ήταν τέλειο. Η συζήτηση επεκτάθηκε σε πληθώρα θεμάτων, από το οικονομικό σχέδιο του Ρεπουμπλικανού υποψήφιου εάν κερδίσει τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου και τους ισχυρισμούς του για «στημένη κάλπη» το 2020, μέχρι τις πιθανότητες να υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες και τα λάθη της προηγούμενης θητείας του στον Λευκό Οίκο.

🚨BREAKING: The mainstream media is trying to censor the Joe Rogan and Donald Trump podcast. Here is the full interview. SHARE so all Americans can see this! 🇺🇸pic.twitter.com/soS1NCsQ5f — Donald J. Trump 🇺🇸 News (@DonaldTNews) October 26, 2024

Ερωτηθείς κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του από τον Ρόγκαν εάν θεωρεί ότι επέλεξε τα σωστά άτομα για να αναθέσει αξιώματα στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είπε ότι «το μεγαλύτερο λάθος του» ήταν ότι ανέθεσε αξιώματα σε «κακούς ή μη αφοσιωμένους ανθρώπους». Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στον Τζον Κέλι, πρώην προσωπάρχη στον Λευκό Οίκο επί προεδρίας Τραμπ και στον Τζον Μπόλτον, πρώην σύμβουλο εθνικής ασφάλειας. Και τα δύο αυτά πρόσωπα έχουν ασκήσει έντονη κριτική στον Τραμπ, επισημαίνοντας τους κινδύνους εάν εκλεγεί ξανά πρόεδρος. Στην πρόσφατη συνέντευξή του στους New York Times, ο Κέλι χαρακτήρισε τον Τραμπ φασίστα και ισχυρίστηκε ότι δεν έχει κατανόηση του Συντάγματος.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Τραμπ επανέλαβε για μία ακόμη φορά τον ισχυρισμό ότι οι εκλογές του 2020 ήταν «στημένες», ενώ απέφυγε να απαντήσει ευθέως στην ερώτηση του Ρόγκαν για την παρουσίαση αποδεικτικών στοιχείων. Η συζήτηση μεταφέρθηκε και στην τρέχουσα πολιτική κατάσταση, με τον Ρόγκαν να υποστηρίζει ότι «πλέον οι επαναστάτες είναι οι Ρεπουμπλικάνοι» και να αποκαλεί τους συντηρητικούς «punk rock», σε αντίθεση με τους φιλελεύθερους, τους οποίους κατηγόρησε για «προώθηση της λογοκρισίας». Ο Τραμπ συμφώνησε, λέγοντας ότι οι πολιτικοί του αντίπαλοι τον καταδιώκουν, κάτι που γίνεται μόνο σε τριτοκοσμικές χώρες και συμπλήρωσε ότι ο ίδιος θα μπορούσε να είχε στείλει στη φυλακή τη Χίλαρι Κλίντον, χωρίς να παρουσιάσει όμως στοιχεία για το πώς θα μπορούσε να το πετύχει αυτό.

JOE ROGAN: “Did you just float out the idea of getting rid of income taxes and replacing it with tariffs? — Were you serious about that?” DONALD TRUMP: “Sure, why not?” pic.twitter.com/VGLbUdk8j8 — America (@america) October 26, 2024

Σε ερώτηση για τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, που υποστηρίζει την υποψηφιότητα του Τραμπ μετά την απόσυρσή του από την εκλογική κούρσα, ο Ρεπουμπλικανός επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να τον διορίσει στην κυβέρνησή του. Ωστόσο, εξέφρασε κάποιες επιφυλάξεις για τις περιβαλλοντικές θέσεις του Κένεντι σχετικά με την ενέργεια, επισημαίνοντας: «Εκείνος δεν αγαπά το πετρέλαιο. Εγώ το αγαπώ». Στη συνέχεια, ο Ρόγκαν ρώτησε τον Τραμπ εάν, όταν ήταν πρόεδρος, είχε ενημερωθεί για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής. Εκείνος απάντησε ότι δεν πίστευε ποτέ στην ζωή σε άλλους πλανήτης, ωστόσο έπειτα επισήμανε ότι είχε μιλήσει με πολύ «λογικούς» πιλότους, οι οποίοι ανέφεραν ότι είδαν «πολύ παράξενα πράγματα» στον ουρανό. «Δεν υπάρχει λόγο να μην πιστεύει κανείς ότι δεν υπάρχει ζωή στον Άρη και σε όλους αυτούς του πλανήτες», είπε ο Τραμπ, με τον Ρόγκαν να σπεύσει να του επισημάνει ότι ο Άρης έχει εξερευνηθεί εκτενώς και πιθανότατα δεν φιλοξενεί ζωή.

👽Trump and Rogan discuss Aliens and UFOs🛸 Trump: I get that question as much as almost any question. Do you think that we have aliens coming, flying around, or whatever? Rogan: What do you think? Trump: There’s no reason not to, I mean, there’s no reason not to think that… pic.twitter.com/efuaWvR6zB — jay plemons (@jayplemons) October 26, 2024

Αίσθηση προκάλεσε και η συζήτηση πάνω στα θέματα της οικονομίας. Σύμφωνα με τους New York Times, o Τραμπ εμφανίστηκε στη συνέντευξη να υποστηρίζει την ιδέα της κατάργησης του ομοσπονδιακού φόρου εισοδήματος και επιστροφής σε οικονομικές πολιτικές που υπήρχαν πριν τις αρχές του 20ου αιώνα. «Αναφερθήκατε στην ιδέα να αντικατασταθούν οι φόροι εισοδήματος με δασμους; Μιλούσατε σοβαρά γι’ αυτό;» ρώτησε ο Ρόγκαν τον Τραμπ, που αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα στο Fox News την περασμένη Δευτέρα. «Ναι, βέβαια. Γιατί όχι;» απάντησε ο Τραμπ, επαινώντας ξανά τον 25ο πρόεδρο των ΗΠΑ Γουίλιαμ ΜακΚίνλεϊ, για την δική του οικονομική πολιτική, την οποία θεωρεί πολύ επιτυχημένη.