Αναστάσιος Γιαμουριάδης: Ο γιατρός που αφαιρεί όγκους εγκεφάλου μέσα από τα… φρύδια

Την «παγκόσμια πρωτοτυπία» του Έλληνα νευροχειρουργού που ξεκίνησε τις σπουδές του στη Θεσσαλονίκη, Αναστάσιου Γιαμουριάδη, ο οποίος εφαρμόζει μια τεχνική αφαίρεσης όγκων «στο μέγεθος μήλου» από τον εγκέφαλο μέσα από τα… φρύδια, παρουσιάζει το Sky News. H τεχνική του Έλληνα γιατρού που έχει έδρα το Αμπερντίν, επιτρέπει στους ασθενείς αφενός να πάρουν πιο γρήγορα εξιτήριο και αφετέρουν να φύγουν από το νοσοκομείο με μόνο μια μικρή ουλή και ένα μαυρισμένο μάτι. Όπως σημειώνει το βρετανικό κανάλι, η επέμβαση αυτή μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις ώρες και οι ασθενείς μπορούν να φύγουν από το νοσοκομείο ακόμα και ένα 24ωρο αργότερα και να επιστρέψουν στην εργασία τους μέσα σε λίγες ημέρες.

«Με αυτή την τεχνική οι ασθενείς ξυπνούν κατευθείαν, μερικές φορές πηγαίνουν στο σπίτι τους την επομένη της επέμβασης, όπου γνωρίζουμε ότι οι ασθενείς έχουν ταχύτερη και καλύτερη ανάρρωση», εξηγεί ο κ. Γιαμουριάδης. Μέχρι σήμερα για τα περισσότερα περιστατικά όγκων στο μπροστινό μέρος του εγκεφάλου απαιτείται από τους χειρουργούς να αφαιρέσουν ένα μεγάλο τμήμα του κρανίου – αποκαλύπτοντας κατά την κρανιοτομή υγιή τμήματα του εγκεφάλου. Ο κ. Γιαμουριάδης, ο οποίος εργάζεται για το NHS Grampian, εξήγησε ότι η μέθοδος που έχει αναπτύξει δεν είναι καινούργια αλλά ο ίδιος την έχει τροποποιήσει ώστε να έχει «περισσότερο χώρο, μέσω του φρυδιού για να αφαιρεί πολύ μεγάλους όγκους του εγκεφάλου». «Μέχρι σήμερα οι ασθενείς έμεναν με ουλές σε όλο τους το μέτωπο, κάτι που αποφεύγουμε με τη μέθοδο αυτή. Για να είχαμε πρόσβαση στο σημείο που ήταν ο όγκος έπρεπε να κάνουμε κρανιοτομή, κάτι που απαιτούσε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα – μόνο για να φτάσουμε στον όγκο χρειάζονταν έως και τρεις ώρες- και συνολικά η προσέγγιση αυτή διαρκούσε 8 έως 10 ώρες» προσθέτει ο κ. Γιαμουριάδης.

Το Sky News μίλησε με την 75χρονη, Ντορίν Άνταμς, η οποία είχε υποβληθεί σε κρανιοτομή για την αφαίρεση όγκου στο εξωτερικό, πριν να υποβληθεί το 2023 στη «μέθοδο του φρυδιού», γνωστή ως Modified Eyebrow Keyhole SupraOrbital Approach for Brain Tumours. «Η ανάρρωση μετά την κρανιοτομή ήταν δύσκολη. Προσβλήθηκα από σηψαιμία και ήμουν άρρωστη για αρκετές εβδομάδες και η ανάρρωση πήρε πολύ χρόνο. Δυστυχώς η εν λόγω χειρουργική επέμβαση δεν έλυσε το πρόβλημα. Για μένα, η διαφορά των δύο χειρουργικών επεμβάσεων είναι η μέρα με τη νύχτα. Η ανάρρωσή μου… ήταν πολύ, πολύ πιο γρήγορη. Βγήκα από το νοσοκομείο δύο ημέρες αργότερα και επέστρεψα στην κανονική μου ζωή σχεδόν αμέσως» εξομολογήθηκε η κυρία Άνταμς.

Ο κ. Γιαμουριάδης και η ομάδα του έχουν εφαρμόσει τη νέα μέθοδο σε 48 ασθενείς μέχρι στιγμής, με τον ίδιο να λέει ότι «δεν γνωρίζουμε πουθενά αλλού στον κόσμο να έχουν καταφέρει να αφαιρέσουν όγκους τόσο μεγάλους όσο εμείς». Ο Έλληνας νευροχειρουργός ευελπιστεί, τέλος, ότι μια μέρα θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει την εικονική πραγματικότητα για να διδάξει σε συναδέλφους του πώς να εφαρμόζουν τη νέα τεχνική.

Το βιογραφικό του κ. Γιαμουριάδη

– 2005 Graduate from School Of Medicine Aristoteles University, Thessaloniki

– 2006 MD in Applied Military Medicine

– 2012 Member of Royal College of Surgeons Edinburgh

– 2016 Certificate of Completion of Training in Neurosurgery

– 2016 Fellow in Minimally Invasive Brain Surgery Weill Cornell New York

– 2017 Fellow of Royal College of Surgeons England in Neurosurgery

– 2018 Senior Clinical Fellow in Brain Tumour Surgery and NeuroOncology King’s College Hospital London

– 2019 Senior Clinical Fellow in Skull Base and Pituitary Surgery King’s College Hospital London