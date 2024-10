Ντεμπούτο της Κίρα Νάιτλι ως συγγραφέας

Το ντεμπούτο της ως συγγραφέας κάνει η διάσημη ηθοποιός από τη Βρετανία Κίρα Νάιτλι γράφοντας το πρώτο της παιδικό βιβλίο.

Τίτλος του παιδικού βιβλίου που υπέγραψε «I Love You Just The Same», στο οποίο επιμελήθηκε και την εικονογράφησή του.

Εμπνευσμένο από τις κόρες της, το βιβλίο, μέσα από τις 80 σελίδες του, η Κίρα Νάιτλι αφηγείται την ιστορία ενός παιδιού που βιώνει τις αλλαγές που φέρνει η άφιξη ενός νέου μέλους στην οικογένεια.

Θέματα όπως το άγχος του αποχωρισμού, η ανθεκτικότητα, ο φόβος, αναδεικνύονται μέσα από την αφήγηση, προσφέροντας μηνύματα αγάπης όταν η οικογένεια μεγαλώνει.