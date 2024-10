Ράφα Ναδάλ Σαουδική Αραβία: ο εξωπραγματικό δώρο που έλαβε

Ο Ράφα Ναδάλ, εκτός από το 1,5 εκατομμύριο για τη συμμετοχή του στο Six King Slam που έγινε στο Ριάντ, έλαβε ένα πολύ ιδιαίτερο και σχεδόν πρωτόγνωρο δώρο στον κόσμο του τένις, μετά το τέλος του αγώνα με τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Μία χρυσή ρακέτα βάρους περίπου τριών κιλών, η οποία κοστίζει, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «As», 250.000 ευρώ! Να σημειωθεί ότι ο Ράφαελ Ναδάλ είναι ανεπίσημος πρεσβευτής της Σαουδικής Αραβίας.

Rafa Nadal receives a golden racquet at the Six Kings Slam.

