Τουρκία τρομοκρατική επίθεση: Σοκάρουν τα βίντεο – Οι δράστες σκότωσαν οδηγό ταξί πριν το αιματοκύλισμα

Πέντε νεκροί και 22 τραυματίες είναι ο απολογισμός της τρομοκρατικής επίθεσης που σημειώθηκε χθες στα γραφεία της Τουρκικής Αεροπορικής και Διαστημικής Βιομηχανίας TUSAS, στην περιοχή Καχραμανκαζάν, στα περίχωρα της Άγκυρας. Τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε βαριά κατάσταση. Όπως έχει γίνει γνωστό, νεκροί είναι και οι δύο δράστες: μια γυναίκα και ένας άνδρας. Επίσης, μεταξύ των θυμάτων είναι και ένας οδηγός ταξί, τον οποίο οι δράστες σκότωσαν για να κλέψουν το όχημά του, προκειμένου να μεταβούν στην TUSAS, ή αλλιώς ΤΑΙ (Turkish Airspace Industry), όπως είναι η αγγλική ονομασία με την οποία είναι ευρύτερα γνωστή διεθνώς. Το CNN Turk μετέδωσε πως μετά την έκρηξη που ακούστηκε οι δράστες άρχισαν να πυροβολούν.

O υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ «έδειξε» ευθέως ως υπεύθυνη την κουρδική οργάνωση ΡΚΚ (Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν), δηλώνοντας: «Πάντα τιμωρούμε τα μέλη του ΡΚΚ όπως τους αξίζει, θα πληρώσουν και τώρα υψηλό τίμημα». «Εκτιμούμε ότι το έκανε το PKK. Θα δώσουμε στη δημοσιότητα πληροφορίες όταν οι ταυτοποιήσεις και άλλα στοιχεία γίνουν πιο σαφή», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, από το Καζάν της Ρωσίας όπου βρίσκεται για τη σύνοδο των BRICS, καταδίκασε την επίθεση και σε ανάρτησή του στο Χ δήλωσε ότι «η τρομοκρατική ενέργεια κατά της TUSAS, μιας από τις κορυφαίες εταιρείες της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, είναι μια άθλια επίθεση και έχει στόχο να πλήξει την επιβίωση της χώρας μας, την ειρήνη του έθνους μας και τα αμυντικά μας επιτεύγματα, τα οποία αποτελούν την επιτομή του ιδανικού μας για την πλήρως ανεξάρτητη Τουρκία».

«Το έθνος μας πρέπει να γνωρίζει ότι τα βρώμικα χέρια που απλώνονται στην Τουρκία θα κοπούν οριστικά. Καμία δομή, καμία τρομοκρατική οργάνωση, κανένα κακόβουλο κέντρο δεν θα μπορέσει να επιτύχουν τους σκοπούς του» προσέθεσε. Με τον Τούρκο πρόεδρο επικοινώνησε τηλεφωνικά ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο οποίος καταδίκασε την επίθεση και εξέφρασε την αλληλεγγύη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στην Τουρκία. Η είδηση της επίθεσης έγινε γνωστή λίγο πριν από τη συνάντηση στο Καζάν του Ταγίπ Ερντογάν με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος επίσης καταδίκασε την επίθεση και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τους νεκρούς.

Πλάνα από κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης δείχνουν ένοπλο που πυροβολεί μέσα σε κτίριο της Τουρκικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας. «Θα συνεχίσουμε αποφασιστικά τον αγώνα μας εναντίον όλων των τρομοκρατικών στοιχείων και των δυνάμεων που τα στηρίζουν, τόσο εντός όσο και εκτός της Τουρκίας. Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις αμυντικές μας ικανότητες και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στα κέντρα που επιβουλεύονται την Τουρκία και στους πληρεξουσίους τους να επιτύχουν τις επιδιώξεις τους εναντίον της χώρας μας», ανέφερε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

Η επίθεση προκάλεσε την καταδίκη του υπουργού Μεταφορών Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου καθώς και του προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης Οζγκούρ Οζέλ, ο οποίος ηγείται του κεμαλικού Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματου (CHP).

More Footage showing the Terrorists who carried out today’s Bombing and Shooting Attack on the Headquarters of the Turkish Aerospace Industries in Ankara, Turkey. pic.twitter.com/aGwXsdf1XG

— OSINTdefender (@sentdefender) October 23, 2024