Ελληνοτουρκικά: Αντι-NAVTEX βλέπει «τουρκική υφαλοκρηπίδα» μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης

Προκλητική αντι-NAVTEX εξέδωσε η Τουρκία σε έρευνες ελληνικού πλοίου στο ανατολικό Αιγαίο, ανάμεσα σε Λέσβο, Χίο και Σάμο. Συγκεκριμένα, ο υδρογραφικός σταθμός Λήμνου εξέδωσε NAVTEX για ερευνητικές εργασίες μεταξύ των νησιών Χίου και Λέσβου από τις 20 έως τις 25 Οκτωβρίου για την εγκατάσταση καλωδίου, από το πλοίο O/V AEGAEO. Επίσης, εκδόθηκε και δεύτερο μήνυμα για ερευνητικές εργασίες από το ίδιο πλοίο, ανάμεσα στην Χίο και τη Σάμο, από τις 25 ως τις 30 Οκτωβρίου. Η Τουρκία, από την μεριά της, με δικά της μηνύματα από τον υδρογραφικό σταθμό της Σμύρνης, αναφέρει ότι μέρος των ερευνών θα γίνουν σε «τουρκική υφαλοκρηπίδα».

Μάλιστα, προσθέτει ότι τα όρια της «υφαλοκρηπίδας» δεν έχουν συμφωνηθεί ακόμη από τα παράκτια κράτη (Ελλάδα και Τουρκία) και ότι οποιεσδήποτε ενέργειες στη συγκεκριμένη περιοχή πρέπει να γίνοναι σε συντονισμό με τις τουρκικές αρχές.

Δείτε τις δύο τουρκικές NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1015/24 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 24-10-2024 15:20)TURNHOS N/W : 1015/24

AEGEAN SEA

1. SOME PART OF AREA PROMULGATED WITH NAVTEX LA71-207/24 AND HA61-1075/24 ARE WITHIN TURKISH CONTINENTAL SHELF IN THE AEGEAN SEA THE LIMITS OF WHICH ARE YET TO BE DELIMITED BY COASTAL STATES.

2. ALL RESEARCH ACTIVITIES IN TURKISH MARITIME JURISDICTION AREA MUST BE COORDINATED WITH RELEVANT TURKISH AUTHORITIES.

3. CANCEL THIS MESSAGE 302200Z OCT 24.

TURNHOS N/W : 1010/24 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 22-10-2024 23:20)TURNHOS N/W : 1010/24

AEGEAN SEA

1. SOME PART OF AREA PROMULGATED WITH NAVTEX LA63-199/24 IS WITHIN TURKISH CONTINENTAL SHELF IN THE AEGEAN SEA THE LIMITS OF WHICH ARE YET TO BE DELIMITED BY COASTAL STATES.

2. ALL RESEARCH ACTIVITIES IN TURKISH MARITIME JURISDICTION AREA MUST BE COORDINATED WITH RELEVANT TURKISH AUTHORITIES.

3. CANCEL THIS MESSAGE 252100Z OCT 24.

Το σκηνικό θυμίζει Κάσο, όταν η Τουρκία εξέδιδε αντι-ΝAVTEX για τις ερευνητικές εργασίες που έκανε το πλοίο «IEVOLI RELUME» για την εγκατάσταση υποβρύχιου καλωδίου.

Πηγή: Onalert.gr