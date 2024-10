Ισραηλινό σφυροκόπημα στη Βηρυτό-Πύραυλος ισοπεδώνει 11ώροφη πολυκατοικία

Συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς το ισραηλινό σφυροκόπημα σε θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Αυτή τη φορά χτυπήθηκε 11ώροφη πολυκατοικία στη νότια Βηρυτό και χρειάστηκαν λιγότερα από πέντε για να γίνει συντρίμμια. Οι κάτοικοι άκουσαν τον θόρυβο και είδαν έναν πύραυλο να χτυπάει το κάτω μέρος του πολυώροφου κτιρίου, το οποίο στη συνέχεια κατέρρευσε στο έδαφος, ενώ ένα τεράστιο σύννεφο καπνού υψωνόταν. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύτηκαν από το NBC News, έδειχναν αρκετούς άνδρες να παρακολουθούν το χτύπημα στην πρωτεύουσα του Λιβάνου από απόσταση, να στέκονται δίπλα στα αυτοκίνητά τους, καθώς το κτίριο γκρεμίζεται. Άλλοι οδηγούσαν τις μοτοσικλέτες τους μακριά από τη σκηνή.

Σε ένα άλλο βίντεο, ένας άνδρας φαίνεται να τρέχει μακριά, καθώς ακούγεται ένας τεράστιος κρότος. Τέσσερις άλλοι άνδρες απομακρύνονται βιαστικά, ενώ ένας από αυτούς προειδοποιεί τους άλλους να «απομακρυνθούν για να μην πέσουν πάνω σας οι πέτρες που πετούν». Ένα τρίτο βίντεο που καταγράφει το χτύπημα από μακριά δείχνει ένα σύννεφο σκόνης να απλώνεται στη γειτονιά. Δεν ήταν άμεσα σαφές αν υπήρχε κάποιος μέσα στο κτίριο ή αν υπήρξαν θύματα, αλλά το χτύπημα καταγράφηκε από πολλές γωνίες από ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί έξω. «Στόχευσαν δύο κτίρια, όχι ένα», ακούγεται ένας άνδρας να φωνάζει σε ένα βίντεο. Δύο εκρήξεις ακούγονται σε πολλά από τα βίντεο, αν και δεν είναι σαφές από πού προήλθε η δεύτερη έκρηξη.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ βομβάρδισαν τουλάχιστον επτά φορές νότια προάστια της Βηρυτού χθες Τρίτη αργά το βράδυ, λίγη ώρα αφού εξέδωσαν διαταγές προς τους κατοίκους τους να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τομείς τους, μετέδωσε το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων (ANI στα γαλλικά, NNA στα αγγλικά), μερικές ώρες αφού πλήγμα ισοπέδωσε την παραπάνω πολυκατοικία στην ίδια περιοχή, που χαρακτηρίζεται προπύργιο του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ. Στήλες καπνού ήταν ευδιάκριτες σε οπτικό υλικό του Γαλλικού Πρακτορείου περίπου μια ώρα και κάτι μετά την εντολή του ισραηλινού στρατού να απομακρυνθούν οι κάτοικοι διαφόρων τομέων των νοτίων προαστίων της πρωτεύουσας του Λιβάνου, που έχουν σφυροκοπηθεί επανειλημμένα αφότου εντατικοποιήθηκαν οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο την 23η Σεπτεμβρίου.

Το ANI έκανε λόγο για βομβαρδισμούς στη συνοικία Χαρέτ Χράικ, τουλάχιστον δύο στη συνοικία Λαϊλάκε, καθώς και στα όρια της Μπουρζ ελ Μπράζνα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το νοσοκομείο Μπαχμάν, που βρίσκεται στη Χαρέτ Χράικ, υπέστη μεγάλες ζημιές εξαιτίας «της ισχύος πυραύλου» που έπεσε σε κτίριο απέναντί του όταν έγινε στόχος βομβαρδισμού. Οι νέες επιδρομές ακολούθησαν σειρά παρόμοιων μερικές ώρες νωρίτερα, ανάμεσά τους αυτήν η οποία προκάλεσε την κατάρρευση της 11ώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Γομπάιρι. Έγιναν χθες το μεσημέρι, μερικά λεπτά αφού στέλεχος της Χεζμπολάχ συντόμευσε συνέντευξη Τύπου που παραχωρούσε εξαιτίας διαταγής εσπευσμένης απομάκρυνσης που εκδόθηκε από τον ισραηλινό στρατό.

Τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, βομβαρδισμός σε συνοικία της νότιας Βηρυτού σκότωσε 18 ανθρώπους, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, και τραυμάτισε άλλους 60, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Έγινε κοντά στο νοσοκομείο Ραφίκ Χαρίρι, τη μεγαλύτερη δημόσια δομή υγείας της χώρας, στη συνοικία Τζνα, σε μικρή απόσταση από τα νότια προάστια. Η περιοχή αυτή, όπου ζούσαν μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον 850.000 άνθρωποι, έχει κατά μεγάλο μέρος της εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους αφότου εντατικοποιήθηκαν οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ εναντίον προπυργίων της Χεζμπολάχ από την 23η Σεπτεμβρίου. Σε χονδρικά έναν μήνα, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 1.552 άνθρωποι στον Λίβανο, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Watch the Zionist regime murder ordinary Lebanese citizens in the city of Tyre.

They fail on the battlefield and then seek revenge against women and children.

But Western media will obediently call these “Hezbollah targets” even though their reporters in Beirut know the truth. pic.twitter.com/79OzSmcSC8

— Seyed Mohammad Marandi (@s_m_marandi) October 22, 2024