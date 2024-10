Αμοιβή για τους ομήρους της Χαμάς: Ισραηλινοί επιχειρηματίες προσφέρουν χρήματα στους κατοίκους της Γάζας

Ισραηλινοί επιχειρηματίες προσφέρουν αμοιβή ύψους δέκα εκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου να πείσουν τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας να απελευθερώσουν τους δεκάδες ανθρώπους που κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακα εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο. Ο πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της SodaStream Ντάνιελ Μπίρνμπαουμ δήλωσε χθες, Δευτέρα, στο AFP ότι έχει δεχθεί εκατοντάδες τηλεφωνικές κλήσεις, αφού ανακοίνωσε στο Χ ότι θα προσφέρει 100.000 δολάρια σε «οποιονδήποτε στη Γάζα παραδώσει έναν Ισραηλινό όμηρο ζωντανό». Η πρότασή του ισχύει μέχρι αύριο, Τετάρτη, τα μεσάνυχτα. Από τις τηλεφωνικές κλήσεις «10 με 20 ενδέχεται να είναι γνήσιες». Για αυτές ενημερώθηκαν σχετικά οι ισραηλινές αρχές προκειμένου να επιβεβαιώσουν τις πληροφορίες, εξήγησε ο Μπίρνμπαουμ. Πρόσθεσε εξάλλου ότι οι Παλαιστίνιοι που πήραν τηλέφωνο «ενδιαφέρονταν περισσότερο να καταφέρουν να φύγουν (από τη Γάζα) παρά για τα χρήματα».

Netanyahu offered immunity to any Gazan who releases hostages.

Now Daniel Birnbaum, former CEO of SodaStream, is offering $100,000 to anyone who retruns an Israelis hostage alive. The deadline to do so is Wednesday Oct 23.

❗Share this – we may just save some lives❗ pic.twitter.com/QgZAxIRjMf

— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) October 19, 2024