«World Eminent Man of Cardiology & Culture»: Στον καρδιολόγο Ιωάννη Χουρσαλά το διεθνές βραβείο Αριστείας

Στον καρδιολόγο Ιωάννη Χουρσαλά απενεμήθη το Διεθνές βραβείο Αριστείας «World Eminent Man of Cardiology & Culture» της Διεθνούς Ακαδημίας και βραβείων Who is Who. Οι προσωπικότητες που βραβεύονται επιλέγονται από μία διεθνή Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους επικεφαλής της Britishpedia, τους Ambassadors και τους επικεφαλής του θεσμού μετά από ενδελεχή αξιολόγηση του έργου, των επιτευγμάτων, της πορείας και του ήθους τους. Σε μια λαμπερή βραδιά αφιερωμένη στην επιβράβευση της Αριστείας, με υψηλούς προσκαλεσμένους από όλο τον κόσμο, στο Ble Pavillon Alimos, που έφερε την Ελλάδα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και συγκέντρωσε τα φώτα της εγχώριας και διεθνούς σκηνής, βραβεύτηκαν ισχυρές προσωπικότητες διεθνούς εμβέλειας που έχουν ξεχωρίσει για το έργο και την προσφορά τους στις πέντε κατηγορίες του θεσμού, της Επιστήμης, των Τεχνών, της Επιχειρηματικότητας, της Ακαδημαϊκής Επίτευξης και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας.

Το βραβείο στον Δρα Ιωάννη Χουρσαλά με το χρυσό αγαλματίδιο απένειμε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κωνσταντίνος Τσιάρας. Στην ομιλία του, ο βραβευθείς τόνισε την αξία της πρόληψης στα καρδιαγγειακά νοσήματα ως ακρογωνιαίο λίθο της διατήρησης και της ποιότητας της ζωής, καθώς και τη σημασία της στην επιβράδυνση της διαδικασίας της γήρανσης. Όπως αναφέρθηκε κατά τη βράβευσή του, ο Δρ Ιωάννης Χουρσαλάς είναι Καρδιολόγος, Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Συντονιστής Μεταπτυχιακού Καρδιομεταβολικής Ιατρικής, Διδάκτωρ Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Ακαδημίας Καρδιομεταβολικής Ιατρικής, Πρώην Αντιπρόεδρος Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου.

Τίτλοι Σπουδών:

Αριστούχος απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1992)

Αριστούχος απόφοιτος Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2001)

Αριστούχος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (2003)

Executive MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2010) κ.α.

Πρωτοστατεί διεθνώς στην Προληπτική Καρδιολογία και στην Έρευνα των διαταραχών του μεταβολισμού των λιπιδίων.