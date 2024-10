Λίβανος πόλεμος: Το Ισραήλ χτύπησε στόχους που συνδέονται με τη χρηματοδότηση της Χεζμπολάχ

Το Ισραήλ εξαπέλυσε το βράδυ της Κυριακής στοχευμένα πλήγματα σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τη χρηματοδότηση της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Νωρίτερα, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε πως οι Λιβανέζοι κάτοικοι θα πρέπει να εγκαταλείψουν περιοχές κοντά στις εγκαταστάσεις αυτές.

Τα λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν χτυπήματα των IDF σε τουλάχιστον 3 παραρτήματα οργάνωσης που χρηματοδοτεί τη Χεζμπολάχ.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου αναφέρουν τέσσερα ισραηλινά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού, λέγοντας ότι μεταξύ των στόχων ήταν οικονομικές ενώσεις που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ, αφού οι IDF εξέδωσαν εντολή εκκένωσης της περιοχής. Τουλάχιστον τρία υποκαταστήματα της Al-Qard Al-Hassan, την οποία το Ισραήλ κατηγορεί ότι χρηματοδοτεί τη Χεζμπολάχ, επλήγησαν, αναφέρει το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων, λίγη ώρα αφότου οι IDF προειδοποίησαν ότι θα αρχίσουν άμεσα να επιτίθενται στην ένωση και εξέδωσαν εντολή εκκένωσης για περισσότερα από δώδεκα κτίρια στα νότια προάστια της Βηρυτού.

BREAKING: BEIRUT BEING BOMBED RIGHT NOW pic.twitter.com/iDkSvtm1Qs

