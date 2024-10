Βηρυτός πόλεμος: Το Ισραήλ καλεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν

Ο ισραηλινός στρατός απαίτησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα οι κάτοικοι δυο συνοικιών νοτίου προαστίου της Βηρυτού να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, καθώς ετοιμάζεται να βομβαρδίσει δυο ακίνητα στα οποία βρίσκονται, κατ’ αυτόν, εγκαταστάσεις του κινήματος Χεζμπολά. Τα συγκεκριμένα ακίνητα βρίσκονται στις συνοικίες Χαρέτ Χράικ και Χαντάθ, ανέφερε ο ισραηλινός στρατός στην προειδοποίησή του προς τους πολίτες. «Βρίσκεστε σε μικρή απόσταση από εγκαταστάσεις (…) της Χεζμπολά, εναντίον των οποίων θα δράσει πολύ σύντομα» ο ισραηλινός στρατός, προειδοποίησε τους κατοίκους. Χθες βράδυ, Ισραηλινός αεροπορικός βομβαρδισμός στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 73 ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε η πολιτική προστασία του μικρού παλαιστινιακού θυλάκου, την ημέρα που drone στοχοποίησε στο κεντρικό Ισραήλ ιδιωτική κατοικία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά τον οποίο επρόκειτο περί απόπειρας δολοφονίας του από τη Χεζμπολά του Λιβάνου. Ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε κατοικημένη περιοχή στην Μπέιτ Λάχια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου έχει εξαπολύσει νέα επίθεση εναντίον στοιχείων του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

«Ομάδες της πολιτικής προστασίας εντόπισαν 73 νεκρούς και μεγάλο αριθμό τραυματιών» στην Μπέιτ Λάχια και «υπάρχουν ακόμη νεκροί κάτω από τα συντρίμμια», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας, ο Μαχμούντ Μπασάλ. Ο ισραηλινός στρατός αντέτεινε πως οι αριθμοί τους οποίους δημοσιοποίησαν οι αρχές στη Λωρίδα της Γάζας «δεν ανταποκρίνονται» στις πληροφορίες που έχει εκείνος στην κατοχή του, διαβεβαιώνοντας πως χρησιμοποιήθηκαν πυρομαχικά «ακριβείας» εναντίον «στόχου» που ανήκε στη Χαμάς. Ήδη πριν από αυτόν τον βομβαρδισμό, η πολιτική προστασία έκανε λόγο για «πάνω από 400 νεκρούς» στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας από την 6η Οκτωβρίου, όταν άρχισαν οι νέες ισραηλινές επιχειρήσεις με διακηρυγμένο στόχο την αποτροπή της ανασύνταξης μονάδων του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς.

«Φρικιαστικές ειδήσεις από τη βόρεια Γάζα, όπου οι Παλαιστίνιοι συνεχίζουν να υφίστανται ανείπωτη φρίκη υπό πολιορκία των (ενόπλων) δυνάμεων του Ισραήλ», ανέφερε μέσω X η Τζόις Μισούγια, η μεταβατική επικεφαλής του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Νωρίτερα χθες, εξαπολύθηκε drone εναντίον ιδιωτικής κατοικίας του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Καισάρεια (κεντρικά), πάντως ούτε ο ισραηλινός πρωθυπουργός, ούτε η σύζυγός του βρίσκονταν εκεί, όπως διαβεβαίωσε το γραφείο του. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε από τη δική του πλευρά το βράδυ ότι η Χεζμπολά εξαπέλυσε τουλάχιστον 200 ρουκέτες ή/και drones από τον Λίβανο εναντίον της ισραηλινής επικράτειας. «Η Χεζμπολά, σύμμαχος του Ιράν, που προσπάθησε να με δολοφονήσει, εμένα και τη γυναίκα μου, διέπραξε σοβαρό λάθος», ανέφερε ο κ. Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του. «Λέω στους Ιρανούς και τους συμμάχους τους στον άξονα του κακού: οποιοσδήποτε αποπειράται να βλάψει τους πολίτες του Ισραήλ θα πληρώνει υψηλό τίμημα», πρόσθεσε.

Οι κατηγορίες του εντείνουν την ανησυχία για περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ισραήλ απειλεί πως θα ανταποδώσει την επίθεση με κάπου 200 πυραύλους την 1η Οκτωβρίου από πλευράς Ιράν, ορκισμένου εχθρού του, την ώρα που συνεχίζει τον πόλεμο τόσο εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας όσο και εναντίον της Χεζμπολά στον Λίβανο. Παρά τα πλήγματα που κατάφερε στα δυο ισλαμιστικά κινήματα, σκοτώνοντας τους ηγέτες τους, οι δύο παρατάξεις, που χαρακτηρίζονται σύμμαχοι της Τεχεράνης, ορκίζονται πως θα συνεχίσουν τον αγώνα τους εναντίον του Ισραήλ. Η Χεζμπολά δεν έχει αναλάβει ως αυτό το στάδιο την ευθύνη για το drone που εξαπολύθηκε εναντίον της κατοικίας του κ. Νετανιάχου, πάντως η ιρανική μόνιμη αντιπροσωπεία στα Ηνωμένα Έθνη ανέφερε πως το λιβανικό κίνημα βρισκόταν πίσω από την επίθεση.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας είχε έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023. Σε αντίποινα, το Ισραήλ εξαπέλυσε καταστροφικές, ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις στον θύλακο, όπου από το 2007 την εξουσία ασκεί η Χαμάς. Την επομένη, η Χεζμπολά άνοιξε μέτωπο με το Ισραήλ, για να υποστηρίξει τη Χαμάς. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τους θανάτους δυο μελών του στη βόρεια Γάζα, κάτι που αυξάνει —κατά όσα είναι γνωστά επισήμως— στους 357 τον αριθμό των στρατιωτικών που έχουν σκοτωθεί στον θύλακο αφότου άρχισε χερσαίες επιχειρήσεις εκεί, την 27η Οκτωβρίου 2023. Μετά τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, του Γιαχία Σινουάρ, από πυρά ισραηλινών στρατιωτικών στη Λωρίδα της Γάζας την Τετάρτη, το κίνημά του διαβεβαίωσε πως η μάχη εναντίον του Ισραήλ θα συνεχιστεί «ως την απελευθέρωση της Παλαιστίνης».

Ο Γιαχία Σινουάρ χαρακτηριζόταν από το Ισραήλ ο εγκέφαλος της εφόδου της 7ης Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 1.206 άνθρωποι στο Ισραήλ, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα, που συμπεριλαμβάνει ομήρους θανόντες υπό αιχμαλωσία. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, 97 εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, ωστόσο 34 εξ αυτών έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον στρατό. Η Χαμάς τόνισε πως οι όμηροι που κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακο δεν πρόκειται να απελευθερωθούν προτού «σταματήσει η επίθεση εναντίον της Λωρίδας της Γάζας», η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 42.519 Παλαιστίνιους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του υπουργείου Υγείας στον θύλακο, που δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες το μεσημέρι. Έπειτα από χονδρικά έναν χρόνο ανταλλαγών πυρών με τη Χεζμπολά και αφού θεώρησε πως έχει αποδυναμώσει τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ο ισραηλινός στρατός μετέφερε στα μέσα Σεπτεμβρίου το επίκεντρο του πολέμου στον Λίβανο, διεξάγοντας εντατικούς βομβαρδισμούς εναντίον της Χεζμπολά.

