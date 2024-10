Μία 11χρονη ζήτησε να κατασκευαστεί η παιδική χαρά που ζωγράφισε

Πραγματικότητα έγινε η ζωγραφιά ενός 11χρονου κοριτσιού από τη Γιούτα των ΗΠΑ, η οποία ζήτησε από τον Δήμο να κατασκευαστεί η «τέλεια παιδική χαρά» που είχε σχεδιάσει. Η μικρή Ρόζιλι πήγε μαζί με τη μητέρα της στο Δημαρχείο κρατώντας τις ζωγραφιές της, ενώ στην περιοχή είχε προγραμματιστεί η κατασκευή μιας νέας παιδικής χαράς. Οι αρμόδιοι της πόλης αποφάσισαν να ακολουθήσουν το σχέδιο της με αποτέλεσμα το όνειρό της να γίνει αληθινό. «Η Ρόζιλι συνειδητοποίησε ότι η παιδική χαρά δίπλα στο σπίτι της ήταν κατάλληλη για ηλικίες 5-12 και δεν απευθυνόταν στις μικρότερες αδερφές της» έγραψαν οι υπεύθυνοι της κομητείας Κλίαρφιλντ στη λεζάντα ενός βίντεο στο Facebook που δείχνει τη διαδικασία κατασκευής. «Αφού είδαμε την πρωτοβουλία και τις λεπτομέρειες ξέραμε ότι έπρεπε να κάνουμε πράξη το όνειρό της».

Η μητέρα της, τηλεφώνησε στο Δημαρχείο και ρώτησε αν θα μπορούσε να παρουσιάσει τα σχέδια της. Συμφώνησαν και σύντομα βρέθηκαν στο γραφείο του επικεφαλής της τμήματος Έρικ Χάους. «Ήταν στον προϋπολογισμό, αλλά δεν είχαμε λεπτομέρειες» δήλωσε ο επικεφαλής στην τοπική εφημερίδα «Standard-Examiner» και συμπλήρωσε. «Αυτό δεν το βλέπω πολύ συχνά στους ενήλικες για να είμαι ειλικρινής και εντυπωσιάστηκα. Είδε κάτι που δεν της άρεσε και αποφάσισε: «Θέλω να κάνω κάτι γι’ αυτό». Όχι μόνο έκανε τα δικά της σχέδια για να νιώσει καλύτερα αλλά φρόντισε με τη μαμά της να έλθει να τα παρουσιάσει». Κατά τη διαδικασία της εργασίας η μικρή Ρόζιλι και ο επικεφαλής συναντήθηκαν τέσσερις ή πέντε φορές, μέχρι την τελετή κοπής της κορδέλας του Μπαϊσεντένιαλ Πάρκ στις 24 Σεπτεμβρίου. «Είναι ακόμα καλύτερη από ό,τι φανταζόμουν» είπε η μικρή για τη νέα παιδική χαρά, η οποία ήταν ήδη γεμάτη από παιδιά. «Είναι πολύ όμορφη».

11-Year-Old Girl Drew a Playground and Asked City Hall to Build It, So the City Did: ‘Even Better Than I Imagined’ https://t.co/nNo4Dl3yQD

— People (@people) September 29, 2024