94χρονη χώρισε μέσω TikTok – Και εξηγεί στα κορίτσια τους λόγους

Μία 94χρονη χώρισε τον σύντροφο της μέσω του TikTok και όπως ήταν λογικό έγινε viral. Η Grandma Droniak, που μετράει πλέον σχεδόν 14,5 εκατομμύρια follower, ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο έλεγε στον πρώην της ότι έχουν και επισήμως «τελειώσει» και του ζητούσε να μην την ξαναενοχλήσει. «Αυτό το βίντεο είναι για τον πρώην μου. Έχουμε τελειώσει. Σε ξεπέρασα και έχουν περάσει μόνο δύο εβδομάδες. Θα σου πάρει χρόνια για να με ξεπεράσεις. Καλή τύχη. Και δες και αυτό. Σε μπλόκαρα. Και σταμάτα να έρχεσαι στο γηροκομείο μου. Στην είσοδο έχουν την φωτογραφία σου.

Και ξέρω ότι αυτά τα διαμάντια που μου πήρες είναι ψεύτικα», λέει η ηλικιωμένη σε αυστηρό τόνο και στα σχόλια την αποθεώνουν λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «παίρνει εκδίκηση για όλες μας». Είχε προηγηθεί και ένα Get Ready with Me «για να χωρίσω το αγόρι μου» αλλά και ένα βίντεο στο οποίο εξηγούσε τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. «Είναι κακός οδηγός και πήγε να με σκοτώσει. Έχει κακό γούστο στην μουσική. Δεν ξέρει κάνει την Taylor Swift. Είναι πολύ κοντά με την πρώην του ενώ εγώ έχω μπλοκάρει όλους τους πρώην μου. Και δεν μου έλεγε ότι είμαι ωραία», απαρίθμησε εκνευρισμένη η Grandma Droniak. Αξίζει δε να σημειωθεί πως της είπε να… “σκάσει”, με την 94χρονη να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στα κορίτσια. “Μην επιτρέπετε να σας μιλούν έτσι”. Έπειτα δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για τον χωρισμό και ότι «η ζωή είναι καλύτερη όταν είσαι μόνος», αλλά και ότι είναι ξανά διαθέσιμη για νέες γνωριμίες.