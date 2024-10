Σινουάρ νεκρός: Επιβεβαιώνει ο IDF, σκότωσαν τον ηγέτη της Χαμάς

Νεκρός είναι σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό ο ηγέτης της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος σκοτώθηκε μετά από επιχείρηση που ακολούθησε τυχαίο έλεγχο και εντοπισμό του από Ισραηλινούς στρατιώτες τη Ράφα. Η επιβεβαίωση της είδησης έρχεται από αναφορές στρατιωτικών πηγών σε ισραηλινά ΜΜΕ, όπως το Κανάλι 12, τα οποία έχουν σε γνώση τους τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες των οπλιτών με τους διοικητές τους λίγο μετά την συμπλοκή. Ίδιες πηγές ανέφεραν πως το κτίριο στο οποίο εντοπίστηκε ο Σινουάρ, ήταν περικυκλωμένο από Ισραηλινούς στρατιώτες, ενώ ένα drone που έστειλαν για να επιθεωρήσει την περιοχή, ήταν εκείνο που έστειλε στίγμα πως πιθανόν εκεί να βρισκόταν νεκρός ο ηγέτης της Χαμάς.

Ακολούθως, εκλήθη στο σημείο ομάδα ατόμων που είχαν ανακρίνει στο παρελθόν τον Σινουάρ – όταν ήταν φυλακισμένος στο Ισραήλ – και είχαν στη διάθεσή τους το DNA του. Έτσι, το συνέκριναν με το DNA που έλαβαν από το σώμα και τα δόντια οι στρατιώτες από το επιτόπιο τεστ που έκαναν, με τα αποτελέσματα να βγαίνουν περίπου δύο ώρες αργότερα και να επιβεβαιώνουν πως πρόκειται για τον ηγέτη της Χαμάς. Αυτό, φαίνεται και από φωτογραφία που έχουν δώσει οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες στις οποίες ενώ έχει βρεθεί η σορός του Σινουάρ, ένας από τους στρατιώτες κρατά ένα μπουκάλι με το οποίο πήρε δείγμα από το γενετικό υλικό του Γιαχία Σινουάρ. Ανάμεσα στους νεκρούς που υπάρχουν από την συγκεκριμένη επιχείρηση είναι σύμφωνα με πληροφορίες, τρία άτομα. Εκτός του ηγέτη της Χαμάς, ένα ακόμη είναι ο αδελφός και διάδοχός του, Μοχάμεντ Σινουάρ. Ο Σινουάρ είχε αναλάβει τα ηνία της Χαμάς στις 31 Αυγούστου όταν ο de facto πολιτικός ηγέτης της οργάνωσης, Ισμαήλ Χανίγια είχε σκοτωθεί από έκρηξη σε διαμέρισμα στην Τεχεράνη.

Ο Σινουάρ που είχε το ψευδώνυμο από τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, ο «αρουραίος της Γάζας» και δεν είχε εμφανιστεί δημόσια από τον περσινό Σεπτέμβριο, είχε διαφύγει δεκάδες φορές το θάνατο στη μακρά σχέση συγκρούσεων με το Ισραήλ, στοιχείο που του είχε δώσει «ηρωικές» διαστάσεις στους κόλπους της Χαμάς.

Πώς ξέφευγε από τους Ισραηλινούς

Ο άνθρωπος που σχεδίαζε για χρόνια το «Μαύρο Σάββατο» και κατάφερε να συγκεντρώσει κυριολεκτικά κάτω από τη μύτη του παντοδύναμου Ισραήλ και των μυστικών υπηρεσιών του τα όπλα και τους ανθρώπους που έφεραν αιφνιδιασμό και θάνατο στο Ισραήλ παρέμενε μέχρι πρότινος άφαντος και ζωντανός. Ο Σινουάρ είχε τη φήμη του ανθρώπου που ξεγέλασε τον θάνατο αρκετές φορές και αυτό του είχε δώσει ηρωική υπόσταση στους κύκλους της Χαμάς αλλά και το παρατσούκλι «ποντικός της Γάζας» από τους Ισραηλινούς διώκτες του. Οπως αναφέρουν πηγές των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ αλλά και των ΗΠΑ, ο ίδιος είχε επιλέξει να παραμείνει στην ισοπεδωμένη Γάζα και να μη διαφύγει μέσω Αιγύπτου στο Κατάρ, όπως είχε πράξει ο προκάτοχός του και από τον Ιούλιο μακαρίτης Ισμαήλ Χανίγιε. Με βάση τα όσα διέρρεαν το τελευταίο διάστημα πηγές των Αμερικανών, εξακολουθούσε μέχρι πρότινος να χρησιμοποιεί τις πρακτικές που τον έκαναν να επιβιώσει επί 22 χρόνια στις φυλακές του Ισραήλ.

Ζώντας επί μακρόν σε περιβάλλον απομόνωσης και περνώντας ώρες ανακρίσεων από τους Ισραηλινούς επέλεξε να μάθει εβραϊκά και μελέτησε διεξοδικά κατά τον χρόνο που είχε στη διάθεσή του τις συνήθειες και τους τρόπους των υψηλόβαθμων αλλά και των χαμηλόβαθμων στελεχών των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ με τους οποίους κατά καιρούς ερχόταν σε επαφή. Αντιλήφθηκε από κοντά τη δυναμική του Ισραήλ, τις τεράστιες υλικοτεχνικές του δυνατότητες και κυρίως μελέτησε τα νεκρά σημεία που έχει κάθε σύστημα. Μετά την αποφυλάκισή του το 2011, όταν το Ισραήλ τον άφησε ελεύθερο μαζί με ακόμη 1.025 Παλαιστίνιους κρατουμένους, προκειμένου να επιστρέψει από ομηρία ο στρατιώτης Χιλάντ Σαλίτ, ο Σινουάρ επέλεξε να επιστρέψει στη Γάζα και να μεταφέρει τη γνώση που είχε αποκομίσει στη Χαμάς.

Χωρίς κινητό

Από τη στιγμή της αποφυλάκισής του μέχρι και σήμερα, 13 χρόνια μετά, δεν χρησιμοποιούσε κινητά τηλέφωνα και δεν επέτρεπε ούτε στους πιο κοντινούς του ανθρώπους τη χρήση τους. Ο ίδιος μάλιστα είχε συστήσει σε όλη την οργάνωση της Χαμάς να πράξει το ίδιο γνωρίζοντας τον τρόπο εντοπισμού που χρησιμοποιεί το Ισραήλ. Επίσης, για να επικοινωνεί με προϊστάμενους και υφιστάμενους της Χαμάς έστησε ένα ολόκληρο δίκτυο διανομέων μηνυμάτων οι οποίοι μετέφεραν κυριολεκτικά χαρτιά -χέρι με χέρι- σε αυτούς με τους οποίους ήθελε να επικοινωνήσει, ακόμη και στα μέλη της ίδιας του της οικογένειας. Φαίνεται ακόμη ότι εδώ και τουλάχιστον τέσσερα χρόνια είχε «ασπαστεί» την πραγματικότητα πως θα έπρεπε να ζει σε κάποιο από τα τούνελ της οργάνωσης που επέλεξε να υπηρετεί. Ακόμη και πριν από το «Μαύρο Σάββατο» ελάχιστες ήταν οι δημόσιες εμφανίσεις του εντός της Γάζας, οι οποίες ήταν και εξαιρετικά σύντομες.