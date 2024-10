B-2 Stealth: Μήνυμα των ΗΠΑ στο Ιράν το χτύπημα κατά των Χούθι

Μήνυμα στο Ιράν και την ευρύτερη Μέση Ανατολή εν μέσω της αντιπαράθεσης της Τεχεράνης με το Ισραήλ έστειλαν οι ΗΠΑ με την επίθεση που εξαπέλυσαν κατά των Χούθι στην Υεμένη με ένα από τα σημαντικότερα και ακριβότερα αεροσκάφη που διαθέτουν, τα βομβαρδιστικά stealth τύπου B-2 Spirit. Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ διαθέτει μόλις 19 τέτοια βομβαρδιστικά, ικανά να ρίξουν πυρηνικές βόμβες, κόστους δύο δις. δολαρίων έκαστο. Η απόφαση της Ουάσιγκτον να επιστρατεύσει B-2 Spirit για να πλήξει μια σιιτική οργάνωση ανταρτών, που δεν διαθέτει τόσο προηγμένα οπλικά συστήματα «φαντάζει εκ πρώτης όψεως ως υπερβολική», σχολιάζει σε ανάλυσή του το CNN. Οι ΗΠΑ είχαν αρκεστεί τον περασμένο χρόνο στην εκτόξευση πυραύλων από αεροσκάφη και πολεμικά πλοία στην περιοχή κατά στόχων των Χούθι , ενώ υπέστησαν ελάχιστη έως και καμία ζημιά στα σκάφη τους. Αλλά «το πλήγμα σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούθι φάνηκε να αποσκοπούσε επίσης και στην αποστολή μιας έμμεσης προειδοποίησης προς την Τεχεράνη, που έχει βάλει στο στόχαστρο το Ισραήλ με επιθέσεις βαλλιστικών πυραύλων δύο φορές τον περασμένο χρόνο. Το B-2 θα χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση σε υπόγειες, καλά προστατευμένες ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις όπως στο Νατάνζ ή το Φόρντο δεδομένου ότι είναι το μόνο αεροσκάφος που μπορεί να ρίξει βόμβες GBU-57, γνωστές ως Massive Ordnance Penetrator», υπογραμμίζει το Associated Press.

In a rare move, long-range B-2 stealth bombers were used against the Houthis, who have been attacking ships in the Red Sea.

The US has launched airstrikes targeting underground bunkers used by Yemen’s Houthi rebels.

Tα λόγια που επέλεξε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν για να ανακοινώσει το χτύπημα με B-2 Spirit κατά των Χούθι λένε πολλά: «Αυτή ήταν μια μοναδική επίδειξη της ικανότητας των Ηνωμένων Πολιτειών να στοχεύουν εγκαταστάσεις που οι αντίπαλοί μας προσπαθούν να προφυλάξουν από πλήγματα, ανεξάρτητα από το πόσο βαθιά θαμμένες, υπόγειες, ή οχυρωμένες είναι ». Ο Όστιν είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ «δεν θα διστάσουν να αναλάβουν δράση… για να αποτρέψουν επιθέσεις εναντίον αμάχων και των περιφερειακών μας εταίρων», δείχνοντας με δύο τρόπους το Ιράν, όπως αναφέρει το CNN. Πολλές από τις πυρηνικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις διοίκησης της Τεχεράνης πιστεύεται ότι βρίσκονται σε θωρακισμένες υπόγειες εγκαταστάσεις. Και δεν υπάρχει πιο σημαντικός «περιφερειακός εταίρος» των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή από το Ισραήλ.

Statement by Secretary of Defense Lloyd J. Austin III on U.S. Airstrikes in Houthi-Controlled Areas of Yemen

Today, U.S. military forces, including U.S. Air Force B-2 bombers, conducted precision strikes against five hardened underground weapons storage locations in…

