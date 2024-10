Ισραηλινός βομβαρδισμός στη Βηρυτό σε υπόγεια αποθήκη όπλων της Χεζμπολάχ

Οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν σήμερα το πρωί τα νότια προάστια της Βηρυτού, με τους αυτόπτες μάρτυρες να αναφέρουν στο Reuters ότι άκουσαν μία έκρηξη και είδαν μία στήλη καπνού. Ο βομβαρδισμός ήρθε σε συνέχεια ειδοποίησης των Ισραηλινών προς τους διαμένοντες ενός κτιρίου της περιοχής, να το εγκαταλείψουν. «Βρίσκεστε κοντά σε εγκαταστάσεις και συμφέροντα που ανήκουν στη Χεζμπολάχ και οι IDF θα κινηθούν εναντίον τους στο εγγύς μέλλον», έγραψε ο εκπρόσωπος των IDF. «Για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των μελών της οικογένειάς σας, πρέπει να εκκενώσετε αυτό το κτίριο». Λίγο αργότερα, ο ισραηλινός στρατός ενημέρωσε ότι αεροσκάφη του έπληξαν υπόγεια αποθήκη στρατηγικών όπλων της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ στο προπύργιο της στη Βηρυτό, τη Ντάχιε.

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε παράλληλα επιδρομές στη νότια Βηρυτό την Τετάρτη, αφού ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε την ιδέα για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Ο όρκος του Νετανιάχου να συνεχίσει να πολεμά τη Χεζμπολάχ ήρθε καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αύξησαν τις πιέσεις για τη διεξαγωγή των πολέμων του Ισραήλ στο Λίβανο και τη Γάζα, επικρίνοντας τον πρόσφατο βομβαρδισμό της Βηρυτού και απαιτώντας να φτάσει περισσότερη βοήθεια στα παλαιστινιακά εδάφη.

The Israel Defense Force is reporting that over 50 Rockets were fire during the latest Hezbollah Barrage against the Upper Galilee Region of Northeastern Israel, with some being Intercepted and others landing in Open Areas. pic.twitter.com/qoD3a1g9z0

— OSINTdefender (@sentdefender) October 15, 2024