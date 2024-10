Άλεξ Σάλμοντ: Πέθανε προσπαθώντας να ανοίξει ένα μπουκάλι κέτσαπ ο πρώην πρωθυπουργός της Σκωτίας

Με εντελώς άδοξο τρόπο «έφυγε» ο πρώην πρωθυπουργός της Σκωτίας Άλεξ Σάλμοντ, ο οποίος πέθανε ενώ άνοιγε ένα μπουκάλι κέτσαπ, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα. Ο ηγέτης του κόμματος Alba έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή στη Βόρεια Μακεδονία το Σάββατο, σε ηλικία 69 ετών. Είχε δώσει μια ομιλία στο Φόρουμ Πολιτιστικής Διπλωματίας στην πόλη της Οχρίδας, λίγο πριν καταρρεύσει κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος σε μια κατάμεστη αίθουσα. Σύμφωνα με το κόμμα Alba, η νεκροψία επιβεβαίωσε ότι ο κ. Σάλμοντ υπέστη καρδιακή προσβολή. Ο αυτόπτης μάρτυρας, Μαρκ Ντόνφριντ, διευθυντής της Ακαδημίας Πολιτιστικής Διπλωματίας, περιέγραψε τι είδε στα τελευταία λεπτά του πρώην πρωθυπουργού. Ο κ. Ντόνφριντ δήλωσε στο Times Radio: «Ήρθε μαζί με την Τασμίνα Άχμεντ-Σέιχ, επίσης από το κόμμα Alba στη Σκωτία, και έτρωγαν. Λίγο αργότερα, η Τασμίνα είπε ότι δυσκολευόταν να ανοίξει το κέτσαπ και του είπε, “Μπορείς να με βοηθήσεις;”. Και τη βοηθούσε με αυτό, όταν ξαφνικά έπεσε πίσω στην καρέκλα του, τελείως απρόσμενα, χωρίς καμία προειδοποίηση».

«Δίπλα του καθόταν ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του χρηματιστηρίου της Κύπρου, ο οποίος τον πήρε στην αγκαλιά του. Ήταν πεπεισμένος – όπως μου είπε αργότερα – ότι αμέσως είχε χάσει τις αισθήσεις του. Δεν πιστεύουμε ότι ο Άλεξ υπέφερε από πόνο. Δόξα τω Θεώ. Έπιασε την καρδιά του και δεν ένιωσε κανέναν παλμό», συνέχισε. Οι τραυματιοφορείς προσπάθησαν να τον επαναφέρουν για μισή ώρα πριν τον κηρύξουν νεκρό, όπως εξήγησε ο κ. Ντόνφριντ. «Ο χρόνος σταμάτησε», ανέφερε. «Όλο το ξενοδοχείο, όλη η διάσκεψη ήταν σε σοκ». Οι κυβερνήσεις της Σκωτίας και του Ηνωμένου Βασιλείου συνεργάζονται για τον επαναπατρισμό της σορού του. Ο συντηρητικός βουλευτής Ντέιβιντ Ντέιβις, φίλος του κ. Σάλμοντ, ζήτησε από τη RAF να φέρει πίσω το σώμα του στη Βρετανία. Το κόμμα Alba, το οποίο ίδρυσε ο κ. Σάλμοντ το 2021 μετά την αποχώρησή του από το SNP, ανέφερε ότι αναμένονταν ενημέρωση για τον επαναπατρισμό του τη Δευτέρα το βράδυ. Από το Σαββατοκύριακο, εκατοντάδες αφιερώματα έχουν κατακλύσει τα μέσα ενημέρωσης, με τον πρώτο υπουργό Τζον Σουίνι να δηλώνει ότι ο Σάλμοντ «ενέπνευσε μια ολόκληρη γενιά» να πιστέψει στην ανεξαρτησία.

Σε δήλωση, η οικογένεια του κ. Σάλμοντ ανέφερε ότι ήταν «ένας αφοσιωμένος και στοργικός σύζυγος, ένας ιδιαίτερα πιστός αδελφός, ένας περήφανος και στοχαστικός θείος και ένας πιστός και έμπιστος φίλος». Πρόσθεσαν: «Ο Άλεξ ήταν ένας επιβλητικός πολιτικός, ένας εκπληκτικός ομιλητής, μια εξαιρετική διάνοια και θαυμαστός σε όλο τον κόσμο. Αγαπούσε να συναντά ανθρώπους και να ακούει τις ιστορίες τους και έδειχνε απίστευτη καλοσύνη σε όσους το χρειάζονταν. Αφιέρωσε την ενήλικη ζωή του στον σκοπό που πίστευε – την ανεξαρτησία της Σκωτίας». Ο κ. Σάλμοντ υπηρέτησε ως πρώτος υπουργός της Σκωτίας από το 2007 έως το 2014 και ήταν ηγέτης του SNP δύο φορές, από το 1990 έως το 2000 και από το 2004 έως το 2014. Παραιτήθηκε από τη θέση του πρώτου υπουργού μετά το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Σκωτίας το 2014, το οποίο κατέληξε σε ποσοστό 55% υπέρ της παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο έναντι 45%. Το 2021, μετά την ένταση στη σχέση του με τη διάδοχό του Νίκολα Στέρτζον, ίδρυσε το αντίπαλο κόμμα για την ανεξαρτησία της Σκωτίας, Alba. Το τελευταίο του μήνυμα στο X, πρώην Twitter, λίγο πριν τον θάνατό του, έκλεισε με τη φράση: «Η Σκωτία είναι χώρα, όχι επαρχία».

It is designed to diminish the status of our Parliament and the First Minister. Part of becoming independent is about thinking independently, not subserviently. John should have politely declined the meeting with the words “Scotland is a country not a county”. (5/5)

— Alex Salmond (@AlexSalmond) October 12, 2024