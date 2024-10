Ουκρανία: Έφοδοι στρατονόμων σε night club και ρεστοράν

Στοχευμένες εφόδους σε νυχτερινά κέντρα, εστιατόρια και εμπορικά κέντρα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας έκαναν στρατολόγοι. Οι στρατολόγοι φέρονται να συνέλαβαν άτομα σε ηλικία στράτευσης, που δεν είχαν πάνω τους τα αναγκαία πιστοποιητικά απαλλαγής, προκειμένου να τους στείλουν στα μέτωπα του πολέμου με τις δυνάμεις της Ρωσίας. Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που στρατονόμοι σέρνουν δύο άνδρες κατά την έξοδό τους την Παρασκευή από τον συναυλιακό χώρο «Palace of Sports» στο Κίεβο, όπου είχαν παρακολουθήσει συναυλία του ουκρανικού ροκ συγκροτήματος Okean Elzy.

Ένας εξ αυτών διακρίνεται να αντιδρά και να φωνάζει «Φύγετε! Αφήστε με!», καθώς τρεις αξιωματικοί του ουκρανικού στρατού τον σέρνουν προς το τραπεζάκι που έχουν στήσει έξω από τον συναυλιακό χώρο για να ελέγξουν τα πιστοποιητικά των παρισταμένων. Σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ, στρατολόγοι έκαναν εφόδους και σε κλαμπ και μπαρ και όσοι δεν έφεραν μαζί τους πιστοποιητικά απαλλαγής από τη στράτευση ή είχαν πάνω τους πλαστά έγγραφα, συλλαμβάνονταν. Στις εικόνες διακρίνεται ο πανικόβλητος άνδρας να προσπαθεί να ξεφύγει από τη λαβή του Ουκρανού στρατονόμου, με αρκετές γυναίκες να βιντεοσκοπούν με τα κινητά τους το περιστατικό και να φωνάζουν «ντροπή! Ντροπή σας!».

Σύμφωνα με τους στρατιωτικούς νόμους της Ουκρανίας, όλοι οι άνδρες ηλικίας 25 έως 60 ετών είναι επιλέξιμοι για τον στρατό, ενώ απαγορεύεται η έξοδος από τη χώρα στους άνω των 18 και μέχρι την ηλικία των 60.

