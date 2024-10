Ισραήλ τώρα: Ηχούν οι σειρήνες στο Τελ Αβίβ και σε 180 περιοχές

Εκατομμύρια Ισραηλινοί έσπευσαν στα καταφύγια σήμερα, καθώς ηχούν οι σειρήνες στο κεντρικό Ισραήλ, ως απάντηση σε βλήματα που ερρίφθησαν από τον Λίβανο, έγινε γνωστό από τον στρατό. Οι σειρήνες ήχησαν μεταξύ άλλων στο Τελ Αβίβ, το οικονομικό κέντρο της χώρας, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία διευκρίνισε πως “έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για να εντοπιστούν τοποθεσίες που έχουν πληγεί από τα συντρίμμια ρουκετών”. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε επίσης πως προσπάθειες αναχαίτισης έγιναν απέναντι σε βλήματα που ερίφθησαν από τον Λίβανο.

Δεκαοκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικό πλήγμα σε ένα χωριό του βορείου Λιβάνου, όπως δήλωσε ο τοπικός Ερυθρός Σταυρός, ενώ το υπουργείο Υγείας ανέφερε πως οι “προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται”. Είναι η πρώτη φορά που το Άιτο, ένα χωριό σε ορεινή περιοχή με πλειοψηφία χριστιανών κατοίκων, τίθεται στο στόχαστρο αφότου το ισλαμιστικό κίνημα Χεζμπολάχ και το Ισραήλ εισήλθαν σε ανοικτό πόλεμο στις 23 Σεπτεμβρίου. Το πλήγμα είχε στόχο ένα διαμέρισμα, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων NNA.

Tel Aviv and large parts of central Israel ran to the shelters moments ago.

Where: Tel Aviv, Gordon Beach

When: 14 10 2024 17:35

What: #wartimeTLV #TelAvivUnderAttack pic.twitter.com/asUovPxXwi

— Thomas Schlijper תומאס סלייפר🎗️ (@schlijperisrael) October 14, 2024