Επίθεση Χεζμπολάχ στο Ισραήλ: 4 νεκροί και 67 τραυματίες

Τέσσερις ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και 67 τραυματίστηκαν στην επίθεση της Χεζμπολάχ με drones στο Ισραήλ. Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για το πλήγμα στην στρατιωτική βάση στο βόρειο Ισραήλ, αφιερώνοντας την επίθεση στη μνήμη του πρώην ηγέτη της, Χασάν Νασράλα, ο οποίος σκοτώθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου από ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό. Πρόκειται για την πιο αιματηρή μέχρι στιγμής επίθεση της Χεζμπολάχ, από την ημέρα που το Ισραήλ κήρυξε τον πόλεμο κατά της Χαμάς. Η Χεζμπολάχ απείλησε το Ισραήλ με περισσότερα πλήγματα εάν συνεχίσει τις επιθέσεις του στον Λίβανο, τονίζοντας πως το χτύπημα με drones ήταν μόνο μια πρόγευση του τι τον περιμένει. Από τους 67 τραυματίες, της επίθεσης με drones στην πόλη Μπινγιαμίνα, νότια της Χάιφα, οι πέντε είναι βαριά, σύμφωνα με γιατρούς. Οι περισσότεροι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε ιατρικό κέντρο στην Χαντέρα και άλλοι σε νοσοκομεία σε κοντινές περιοχές, όπως στην Χάιφα.

Η Χεζμπολάχ στην ανακοίνωσή της τόνισε ότι εξαπέλυσε επίθεση με ένα «σμήνος drones» κατά του στρατοπέδου της Ταξιαρχίας Γκολάνι στην πόλη Μπινγιαμίνα στο βόρειο Ισραήλ. Αφιέρωσε αυτή την επίθεση στον πρώην αρχηγό της Χασάν Νασράλα, που σκοτώθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου σε ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό. Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες. Νωρίτερα χθες η Χεζμπολάχ έδωσε στη δημοσιότητα παλιό ηχογραφημένο μήνυμα του Χασάν Νασράλα, ο οποίος απευθύνεται σε μαχητές της λιβανέζικης οργάνωσης ενώ πραγματοποιούσαν στρατιωτικούς ελιγμούς. «Βασιζόμαστε σε εσάς, την παρουσία σας, το αίμα σας και τη τζιχάντ σας για να υπερασπιστείτε τον λαό σας, τους συγγενείς σας, αυτήν την ιερή γη και αυτό τον ευγενή λαό», ακούγεται να λέει ο Νασράλα. Δεν είναι γνωστό πότε είχε γίνει η ηχογράφηση.

Η επίθεση με καμικάζι-drones της Χεζμπολάχ έφερε ένα πολύ ισχυρό πλήγμα στο Ισραήλ καθώς η στρατιωτική βάση που χτυπήθηκε φιλοξενούσε τους ξακουστούς στρατιώτες Γκολανί ων ειδικών δυνάμεων που πρώτοι είχν εισβάλει μέσα στη Λωρίδα της Γάζας. Πρόκειται για τη μονάδα που κλήθηκε να ηγηθεί σε ορισμένα σημεία του βορείου μετώπου των επιχειρήσεων των χερσαίων δυνάμεων. Ήταν η πιο αιματηρή μέχρι στιγμής επίθεση από την πλευρά της Χεζμπολάχ, από την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος του Ισραήλ κατά της Χαμάς και από την έναρξη των επιχειρήσεων στο βόρειο μέτωπο. Είναι μια εξέλιξη που ουδείς γνωρίζει που θα οδηγήσει, καθώς σύμφωνα με ειδικούς, η απάντηση των ισραηλινών δυνάμεων στο Ιράν ενδέχεται να είναι σφοδρότατη. Σύμφωνα με ειδικούς, η Χεζμπολάχ εκτός από το χτύπημα σε τακτικό επίπεδο της στρατιωτικής βάσης με σμήνος από drones, έπληξε και το γόητρο των δυνάμεων του Ισραήλ.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Ισραήλ Haaretz, το ένα drone εξαπολύθηκε από τον Λίβανο χωρίς να είναι σαφές ποια διαδρομή ακολούθησε. Όπως αναφέρει, φαίνεται πως δεν ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες συναγερμού. Το σύστημα αεράμυνας εντόπισε και αναχαίτισε το ένα drone αλλά το άλλο χάθηκε από τα ραντάρ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Το δεύτερο drone χτύπησε τον στόχο που ήταν η στρατιωτική βάση στην περιοχή. Όπως διέρρευσε από τον IDF, το drone είναι τύπου «Mirsad 1», ιρανικής κατασκευής, καθώς η Χεζμπολάχ διαθέτει εκατοντάδες τέτοια drones στο οπλοστάσιό της. Το Ισραήλ έχει αναχαιτίσει δεκάδες τέτοιου τύπου UAVs τις τελευταίες εβδομάδες. Να σημειωθεί ότι η Χεζμπολάχ έκανε λόγο για σμήνος από drones τα οποία χρησιμοποίησε για την επίθεση στην στρατιωτική βάση στη Χάιφα, ενώ το Ισραήλ ανέφερε πως τα drones ήταν δύο. Οι έρευνες ειδικών κλιμακίων του Ισραηλινού στρατού για το τι συνέβη συνεχίζονται ενώ από την βάση έχουν εκκενωθεί πέρα από τους τραυματίες και το πολιτικό προσωπικό.

Ο Iron Dome αναχαίτισε χθες επίθεση της Χεζμπολάχ στη Χάιφα με δεκάδες ρουκέτες, όπου εκατοντάδες πολίτες κατευθύνθηκαν προς ασφαλή σημεία. Η Χεζμπολάχ έχει ξεκινήσει ένα μπαράζ επιθέσεων με ρουκέτες προς διάφορες περιοχές του Ισραήλ, κυρίως στο βόρειο τομέα, με στόχο να πλήξει και μεγάλα αστικά κέντρα και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Hezbollah launched drone-attacks on Israel. One drone hit the Binyamina sector caused 67 wounded. Some wounded in serious condition and some in more serious, life threatening condition. pic.twitter.com/qIs5zDkwbF

— Artes (@Artes_EU) October 13, 2024