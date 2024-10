Άαρον Κόνολι αλκοόλ: Η μάχη με τον εθισμό και η επιστροφή στα γήπεδα

Ο Ιρλανδός επιθετικός της Σάντερλαντ, Άαρον Κόνολι, αποκάλυψε ότι πάλεψε με τον αλκοολισμό για αρκετά χρόνια, λέγοντας ότι πέρασε ένα μήνα σε κλινική απεξάρτησης αυτό το καλοκαίρι, αφού συνειδητοποίησε ότι ο εθισμός τον σκότωνε. Ο 24χρονος μίλησε για τον αλκοολισμό του σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στην ιστοσελίδα της Σάντερλαντ, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας. «Είχα όλα όσα μπορούσε να ονειρευτεί ένα νεαρό αγόρι, αλλά δεν μπορούσα να κρατήσω τον εθισμό μου», είπε ο Κόνολι. Ήταν 19 ετών και έπαιζε για την Μπράιτον όταν σημείωσε τα δύο πρώτα του γκολ στην Premier League σε έναν αγώνα εναντίον της Τότεναμ, την πρώτη του φορά ως βασικός. «Το τηλέφωνό μου χτυπούσε συνέχεια μετά τον αγώνα», είπε ο Κόνολι.

«Ήταν μια από τις καλύτερες μέρες της ζωής μου αλλά και μια από τις χειρότερες γιατί τα επόμενα πέντε χρόνια προήλθαν από αυτό. Σταμάτησα να δουλεύω. Άρχισα να πιστεύω τη διαφημιστική εκστρατεία και δεν έγινα καλός άνθρωπος μετά από αυτό. Ήμουν δύσκολος, κανείς δεν μπορούσε να μου πει τίποτα. Δεν ήξερα πώς να το αντιμετωπίσω. Πάντα λέω στους γονείς μου ότι άρχισα να ζω τη ζωή ενός ποδοσφαιριστή χωρίς την ποδοσφαιρική πλευρά και αυτό ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι να παραδεχτώ εκείνη την εποχή, ότι δεν έκανα όλα τα πράγματα που με είχαν βάλει σε αυτό. Πονάει να το κοιτάς πίσω και να μιλάς γι αυτό.

