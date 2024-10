Αγγλία – Ελλάδα 1 – 2: Ενός λεπτού σιγή για τον Τζορτζ Μπάλντοκ

Το Γουέμπλεϊ σίγησε για ένα λεπτό πριν από τη σέντρα στον αγώνα μεταξύ Αγγλίας και Ελλάδας, για την απώλεια του Τζορτζ Μπάλντοκ. Και οι δύο εθνικές ομάδες εμφανίστηκαν με μαύρα περιβραχιόνια για το παιχνίδι του Nations League, καθώς ο Μπάλντοκ μπορεί να αγωνιζόταν με το εθνόσημο (είχε πάρει την υπηκοότητα λόγω της Ελληνίδας γιαγιάς του), όμως ήταν Άγγλος και είχε προσωπικές σχέσεις και με παίκτες της Αγγλίας.

Wembley pays tribute to the late George Baldock. 🌹 pic.twitter.com/1PniOCW0z4

Αμφότερες οι ενδεκάδες στάθηκαν αγκαλιά η μία απέναντι στην άλλη, ενώ οι δύο πάγκοι, όρθιοι, τίμησαν τη μνήμη του του Τζορτζ Μπάλντοκ με ενός λεπτού σιγή.

Όταν πέρασε το ένα λεπτό, όλο το Γουέμπλεϊ χειροκρότησε θερμά, ενώ Άγγλοι και Έλληνες θεατές φώναζαν το όνομα του αδικοχαμένου διεθνούς ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού.

A minute’s silence observed at Wembley to honour George Baldock before England vs Greece 🙏❤️ pic.twitter.com/RJ6OnvhRLI

— Thrylos 7 International (@Thrylos7Intl) October 10, 2024