Κυκλώνας Μίλτον Φλόριντα: Δραματική προειδοποίηση Μπάιντεν

Ο πρόεδρος Μπάιντεν προειδοποίησε για τον κυκλώνα Μίλτον κάνοντας λόγο για «ζήτημα ζωής ή θανάτου». Η καταιγίδα της κατηγορίας 4 πρόκειται να φτάσει αύριο στις ΗΠΑ. Ο κυκλώνας Μίλτον θα μπορούσε να είναι η χειρότερη καταιγίδα της Φλόριντα εδώ και έναν αιώνα, σύμφωνα με τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος κάλεσε τον κόσμο να απομακρυνθεί. Ο Μπάιντεν είπε ότι «η ώρα για την εκκένωση είναι τώρα, τώρα, τώρα», καθώς τόνισε ότι οι κάτοικοι που βρίσκονται στην πορεία του κυκλώνα Μίλτον πρέπει να ακολουθήσουν τις επίσημες οδηγίες. Προσθέτει ότι ο κόσμος θα έπρεπε ήδη να έχει εκκενωθεί, καθώς επιμένει ότι «είναι ζήτημα ζωής και θανάτου». Ο κυκλώνας Μίλτον πρόκειται να φτάσει στις ΗΠΑ ως καταιγίδα κατηγορίας 4, λίγες ημέρες μετά τον τυφώνα Ελίν που προκάλεσε περισσότερους από 200 θανάτους και εκτεταμένες καταστροφές σε πολλές πολιτείες.

At 10:28 a.m. EDT October 7, the space station flew over Hurricane Milton and external cameras captured views of the category 5 storm, packing winds of 175 miles an hour, moving across the Gulf of Mexico toward the west coast of Florida. pic.twitter.com/MTtdUosiEc

