Βομβητές Χεζμπολάχ: Ο «μυστικός πόλεμος» της Μοσάντ

To πώς η Μοσάντ έφερε εις πέρας την επίθεση με τους βομβητές της Χεζμπολάχ, αποκαλύπτει η αμερικανική εφημερίδα The Washington Post. Όπως φαίνεται από όσα αποκάλυψαν πηγές τόσο από το Ισραήλ όσο και από τις ΗΠΑ στην εφημερίδα, επρόκειτο για μία εξαιρετικά καλοσχεδιασμένη επίθεση, η εφαρμογή της οποίας ξεκίνησε πριν από δέκα χρόνια περίπου. Για την επιτυχή της έκβαση, η Μοσάντ χρειάστηκε όχι μόνο να κατασκευάσει η ίδια τους βομβητές των μαχητών της Χεζμπολάχ, αλλά και να αποκρύψει το γεγονός από μια σειρά διεθνείς παράγοντες της υπόθεσης – την ταϊβανέζικη εταιρεία που υπογράφει την κατασκευή τους, αλλά και τη γυναίκα που ανέλαβε να πείσει τη Χεζμπολάχ να τους προτιμήσει.

Παράλληλα, έπρεπε να ξεπεραστούν και μια σειρά από άλλα εμπόδια: Τα εκρηκτικά δεν έπρεπε να είναι ανιχνεύσιμα, ενώ θα έπρεπε να μπορούν να πυροδοτηθούν από μακριά και μετά από αρκετό χρονικό διάστημα – ακόμα και ετών. Θα έπρεπε επίσης, όλη αυτή η επιχείρηση να διασφαλισθεί ότι θα προκαλέσει τη μεγαλύτερη ζημιά στον αντίπαλο. Όπως και, τελικά, έγινε.

Όταν η Χεζμπολάχ αποφάσισε να αγοράσει τους συγκεκριμένους βομβητές που τελικά εξερράγησαν στα χέρια των μαχητών της, όλα έμοιαζαν ιδανικά: Η νέα σειρά βμβητών Apollo φαινόταν ακριβώς προσαρμοσμένη στις ανάγκες μιας ομάδας πολιτοφυλακής με ένα εκτεταμένο δίκτυο μαχητών και μια φήμη που κερδήθηκε με κόπο για την «παράνοια» στα ζητήματα ασφαλείας. Ο βομβητής AR924 ήταν ελαφρώς ογκώδης αλλά ανθεκτικός, κατασκευασμένος για να επιβιώνει σε συνθήκες πεδίου μάχης. Είχε αδιάβροχο ταϊβανέζικο σχέδιο και υπερμεγέθη μπαταρία που μπορούσε να λειτουργήσει για μήνες χωρίς φόρτιση. Το καλύτερο από όλα, δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος ότι οι βομβητές θα μπορούσαν ποτέ να εντοπιστούν από τις υπηρεσίες πληροφοριών του Ισραήλ. Οι ηγέτες της Χεζμπολάχ εντυπωσιάστηκαν τόσο πολύ που αγόρασαν 5.000 από τους συγκεκριμένους βομβητές και άρχισαν να τους μοιράζουν σε μαχητές μεσαίου επιπέδου και σε προσωπικό υποστήριξης από τον περασμένο Φεβρουάριο.

Κανείς από τους μαχητές της Χεζμπολάχ δεν υποψιάστηκε ποτέ ότι είχε πάνω του μια ευρηματικά κατασκευασμένη ισραηλινή βόμβα. Και ακόμη και μετά την έκρηξη χιλιάδων συσκευών στον Λίβανο και τη Συρία, λίγοι εκτίμησαν το πιο απαίσιο χαρακτηριστικό των βομβητών: Ότι η αποκρυπτογράφηση του μηνύματος γίνεται σε δύο βήματα – κι αυτό εξασφάλιζε ότι οι περισσότεροι μαχητές θα κρατούσαν τη συσκευή και με τα δύο τους χέρια όταν εξερράγη.

Η ιδέα για την παγίδευση των βομβητών ξεκίνησε το 2022, σύμφωνα με αξιωματούχους του Ισραήλ, της Μέσης Ανατολής και των ΗΠΑ που γνωρίζουν τα γεγονότα και μίλησαν στη Washington Post. Μέρη του σχεδίου άρχισαν να εφαρμόζονται περισσότερο από ένα χρόνο πριν από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου που έβαλε την περιοχή σε τροχιά πολέμου. Ήταν μια εποχή σχετικής ησυχίας στα σημαδεμένα από τον πόλεμο βόρεια σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο.

Μεταξύ των ομάδων πολιτοφυλακών που υποστηρίζονται από το Ιράν με όπλα που στοχεύουν στο Ισραήλ, η Χεζμπολάχ είναι μακράν η ισχυρότερη. Ισραηλινοί αξιωματούχοι παρακολουθούσαν με αυξανόμενη ανησυχία καθώς η λιβανέζικη ομάδα προσέθετε νέα όπλα σε ένα οπλοστάσιο που ήταν ήδη ικανό να χτυπήσει ισραηλινές πόλεις με δεκάδες χιλιάδες κατευθυνόμενους πυραύλους ακριβείας. Η Μοσάντ, η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών που είναι υπεύθυνη για την καταπολέμηση των εξωτερικών απειλών για το εβραϊκό κράτος, είχε εργαστεί για χρόνια για να διεισδύσει στην ομάδα με ηλεκτρονική παρακολούθηση και πληροφοριοδότες. Με τον καιρό, οι ηγέτες της Χεζμπολάχ έμαθαν να ανησυχούν για την ευπάθεια της ομάδας στην ισραηλινή παρακολούθηση και πειρατεία, φοβούμενοι ότι ακόμη και τα συνηθισμένα κινητά τηλέφωνα θα μπορούσαν να μετατραπούν σε συσκευές υποκλοπής και παρακολούθησης ελεγχόμενες από το Ισραήλ.

