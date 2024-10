Πρόεδρος Ισραήλ: “Ξυπνήστε!”

Σε μια ασυνήθιστη κίνηση προχώρησε ο ισραηλινός πρόεδρος Ιτσχάκ Χέρτζογκ, ο οποίος παραχώρησε σήμερα τηλεοπτική συνέντευξη στο αραβικό δίκτυο Saudi Al-Arabiya για πρώτη φορά, μιλώντας τις εξελίξεις στον Λίβανο αλλά και την ένταση που επικρατεί με το Ιράν. Ο Πρόεδρος του Ισραήλ αφού επανέλαβε την πάγια θέση πως το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα στην αυτοάμυνα υπογράμμισε πως ο στόχος της χώρας του δεν ήταν ποτέ οι άμαχοι και τόνισε πως γίνονται όλες οι προσπάθειες προκειμένου οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να αποκλείσουν τέτοιες απώλειες.

Σε ερώτηση αναφορικά με το τι αναμένεται να κάνει το Ισραήλ με το Ιράν ο Ιτσχάκ Χέρτζογκ ζήτησε κοινό μέτωπο και συσπείρωση των πολιτών του Ιράν αλλά και του Λιβάνου και σύμπραξη με το Ισραήλ. Αναλυτικά ο Πρόεδρος του Ισραήλ είπε: «Θέλω να απευθυνθώ στον λαό του Λιβάνου και στον λαό του Ιράν: ξυπνήστε! Εάν σταθούμε ενωμένοι μπροστά στο πρόσωπο του κακού μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον». Όσο για την έκκληση Μακρόν να μην δίνονται όπλα στο Ισραήλ δήλωσε «απογοητευμένος» λέγοντας ότι το Ισραήλ παλεύει για το μέλλον του ελεύθερου κόσμου.

“I was disappointed by this comment by President Macron.”

Israeli President Isaac Herzog says he was let down by the French president’s call to halt arms deliveries to Israel and reminds him that Israel is “fighting for the future of the free world.”@therealrizkhan | #RKShow pic.twitter.com/ouEYewn6SJ

